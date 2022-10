Samsung Galaxy S22 Ultra 5G non è il più recente tra i modelli premium della generazione 2022 — essendo stato presentato ufficialmente insieme ai fratelli minori Galaxy S22 e Galaxy S22+ lo scorso mese di febbraio —, ma è ancora oggi uno dei più completi e apprezzati, per questo motivo le offerte che lo riguardano — specialmente se interessanti come quella di oggi su Amazon — meritano la dovuta attenzione.

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G: offerta Amazon (+ promo attive)

Nel momento in cui scriviamo, Samsung Galaxy S22 Ultra 5G viene proposto dal colosso dello shopping online al prezzo di 949 euro, che rappresenta il minimo storico per questo modello. Badate bene che la versione in offerta è quella nel taglio base da 8 GB di RAM e 128 GB di storage e che al momento non c’è possibilità di scelta sulle colorazioni: lo sconto del 26% (rispetto al listino di 1.279 euro) si applica solo a quella Green. Ricordate, inoltre, che stiamo parlando di un prodotto venduto e spedito da Amazon, con annessa spedizione Prime senza costi aggiuntivi (già a partire da domani), resi gratuiti e il solito impeccabile servizio clienti. Ecco il link diretto per l’acquisto:

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 8 GB + 128 GB Green a 949 euro

La versione venduta da Amazon include in confezione anche il caricabatterie (che in questo modello non sarebbe altrimenti compreso), ma soprattutto garantisce l’accesso a ben due promozioni: la prima attiene alla possibilità di ricevere un abbonamento semestrale a DAZN in maniera gratuita; la seconda permette di ottenere uno sconto acquistando un wearable in bundle.

Promozione Samsung Galaxy Buds2 Pro

Questa promozione chiama in causa le cuffie true wireless Samsung Galaxy Buds2 Pro, di cui trovate a questo link la nostra recensione. Amazon permette di ottenere uno sconto di 30 euro sulle cuffie in caso di acquisto in bundle con lo smartphone (per la verità, vale anche con gli altri modelli della serie Galaxy S22).

La scadenza della promozione è prevista per il 13 novembre e i clienti interessati possono sfruttarla direttamente dalla pagina dello smartphone, aprendo la sezione delle promozioni e selezionando “Aggiungi entrambi al carrello”; in alternativa basta usare questo link e aggiungerle.

Promozione DAZN per 6 mesi

L’altra promozione è sicuramente quella più interessante per gli appassionati di sport: l’acquisto di Samsung Galaxy S22 Ultra 5G su Amazon (venduto e spedito da Amazon, non da venditori terzi) dà diritto di partecipare alla promozione che regala 6 mesi di abbonamento a DAZN. In questo caso, dunque, non ci sono costi aggiuntivi, ma un vero e proprio regalo.

La promozione in discorso è stata rinnovata proprio nelle scorse settimane e sarà sfruttabile fino al 31 ottobre prossimo; l’abbonamento premio è in versione Standard, per un valore complessivo di 179,94 euro e il termine ultimo per registrare il proprio acquisto su Samsung Members è quello del 25 novembre 2022.

Per maggiori dettagli sulla promozione e su come sfruttarla, vi rimandiamo al nostro articolo dedicato.

Perché scegliere Samsung Galaxy S22 Ultra

Samsung Galaxy S22 Ultra è uno smartphone premium con una dotazione tecnica esente da compromessi e un supporto software di pari livello; essendo in circolazione da diversi mesi, la sua scheda tecnica è arcinota, ben più interessante è vederlo all’opera nella nostra recensione dedicata.

