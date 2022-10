Anche WINDTRE, così come gli altri principali operatori telefonici italiani, è impegnata nel rafforzamento della sua rete 5G, tecnologia che per i prossimi anni avrà il compito di trainare il settore delle telecomunicazioni.

L’operatore sul proprio sito Web ha una sezione dedicata alla sua rete 5G, con la quale fornisce agli utenti informazioni sullo stato di avanzamento della copertura nazionale e sui vantaggi che questa tecnologia porta con sé.

La rete 5G di WINDTRE continua a crescere

Ricordiamo che la rete 5G di WINDTRE utilizza due tecnologie:

5G NR in modalità DSS (Dynamic Spectrum Sharing) sulle frequenze FDD (Frequency Division Duplex) a 1800 MHz e 2600 MHz ( 5G FDD DSS ) – tale sistema consente di usare dinamicamente lo stesso spettro FDD in modalità condivisa sia per le connessioni 4G che per quelle 5G (è la rete a scegliere tra 4G e 5G in base al tipo di terminale usato e all’offerta attiva)

) – tale sistema consente di usare dinamicamente lo stesso spettro FDD in modalità condivisa sia per le connessioni 4G che per quelle 5G (è la rete a scegliere tra 4G e 5G in base al tipo di terminale usato e all’offerta attiva) 5G NR sulle frequenze TDD (Time Division Duplex) a 3600 MHz (5G TDD) – questo sistema necessita dell’accensione di nuovo spettro riservato alle sole connessioni 5G

Se non vi sono novità per quanto riguarda la copertura in modalità 5G FDD DSS (pari al 95,9% della popolazione), in questi giorni l’operatore ha invece aggiornato il dato della copertura in modalità 5G TDD, che arriva ora al 63,30%.

Per quanto riguarda le differenze tra le due modalità in termini di prestazioni, WINDTRE precisa quanto segue:

Confrontando la massima velocità teorica per una portante 5G TDD di 20 MHz e una portante 5G FDD DSS di 20 MHz si ottiene, in condizioni di singolo utente 5G e medesima ottimale copertura:

Un throughput in Down Link pari a circa 290 Mbps per il 5G TDD e 280 Mbps per 5G FDD DSS.

Un throughput in Up Link pari a circa 20 Mbps per 5G TDD e circa 70 Mbps per 5G FDD DSS.

Infine, con riferimento ai dispositivi che possono sfruttare la rete 5G di WINDTRE, l’operatore ci tiene a precisare che:

WINDTRE garantisce il funzionamento ottimale del servizio 5G su tutti i dispositivi commercializzati attraverso i propri canali ufficiali, in abbinamento con una propria offerta abilitata al 5G e nelle aree di copertura 5G di WINDTRE. I clienti in possesso di Smartphone 5G, acquistati su canali diversi da quello ufficiale WINDTRE, sono invitati a verificare sempre con il venditore che il proprio dispositivo abbia la tecnologia 5G attiva, segnalata dall’apposita icona.

Se desiderate verificare la copertura della rete 5G di WINDTRE potete farlo direttamente sul sito dell’operatore telefonico seguendo questo link.

