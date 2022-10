ASUS ha presentato ROG Phone 6D in compagnia del modello Ultimate circa un mese fa a un prezzo di 1029 euro, ma ha deciso di rivedere leggermente al ribasso la cifra. Nel frattempo ne approfitta per lanciare sul suo eshop ufficiale nuovi sconti su alcuni dei suoi smartphone Android: andiamo a scoprirli insieme.

ASUS ROG Phone 6D costa un po’ meno: il produttore ritocca il prezzo

ASUS ROG Phone 6D è uno smartphone da gaming con specifiche tecniche di fascia premium, che comprendono il SoC MediaTek Dimensity 9000+ affiancato da 12 o 16 GB di RAM LPDDR5X e da 256 GB di memoria interna. Per consentire prestazioni costanti, il dispositivo offre l’inedito sistema AeroActive Portal per la dissipazione del calore, in grado di operare insieme all’AeroActive Cooler 6 e alle alette poste sulla camera di vapore: tutto questo garantisce un incremento dell’efficienza termica fino al 20%. Anche il resto delle caratteristiche rispecchia il prezzo di vendita, con display OLED da 6,78 pollici Full-HD+ con refresh rate fino a 165 Hz, tripla fotocamera posteriore con sensore principale Sony IMX766 da 50 MP e batteria da 6000 mAh con ricarica rapida cablata da 65 W (bastano 19 minuti per il 60%).

ROG Phone 6D è stato lanciato in preordine il giorno della presentazione al prezzo consigliato di 1029 euro (versione 12-256 GB). Il produttore ha però deciso di rivedere un po’ il prezzo, facendolo scendere al di sotto della soglia “psicologica” dei 1000 euro: lo smartphone da gaming può essere acquistato al nuovo prezzo ufficiale di 999 euro presso l’eshop e i Gold Store. Chi avesse già effettuato il preordine riceverà un rimborso della differenza.

Acquista ASUS ROG Phone 6D al nuovo prezzo

ASUS lancia nuove offerte sugli smartphone Android (17-30 ottobre 2022)

ASUS ne approfitta per proporre sull’eshop ufficiale un bel tris di nuovi sconti su alcuni dei suoi smartphone Android, validi dal 17 al 30 ottobre 2022 (salvo esaurimento scorte).

Le offerte riguardano ASUS Zenfone 9 nelle versioni 8-128 e 8-256 GB, ASUS Zenfone 8 nelle varianti 8-128 e 8-256 GB e ROG Phone 6 nelle versioni 12-256 e 16-512 GB. Gli acquirenti possono anche sfruttare un ribasso del 10% (Zenfone 9 e ROG Phone 6) o del 30% (Zenfone 8) su un accessorio a scelta.

