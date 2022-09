La gamma ROG Phone di ASUS si aggiorna con il debutto dei nuovi ASUS ROG Phone 6D e 6D Ultimate. Si tratta di due proposte da parte di ASUS che integrano un SoC MediaTek, che sostituisce il chip Qualcomm, supportato dal sistema di raffreddamento avanzato sviluppato dall’azienda e dall’iconico design ROG Phone. I due nuovi smartphone presentano specifiche tecniche di fascia alta con l’obiettivo di diventare nuovi punti di riferimento del settore dei gaming phone. Ecco tutti i dettagli in merito ai nuovi smartphone ROG, pronti ad arrivare sul mercato italiano nel corso delle prossime settimane.

ASUS ROG Phone 6D e 6D Ultimate sono ufficiali: ecco le specifiche tecniche complete

Il punto di riferimento della scheda tecnica della nuova gamma ASUS ROG Phone 6D è rappresentato dal SoC. Rispetto ai ROG Phone 6, che integrano il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, infatti, le nuove proposte della gamma ASUS possono contare sul SoC MediaTek Dimensity 9000+ supportato da 12/16 GB di memoria RAM LPDDR5X e da 256 GB di storage (che arrivano fino a 512 GB per la versione Ultimate).

Entrambi gli smartphone possono contare su di un display OLED caratterizzato da una diagonale di 6,78 pollici, risoluzione Full HD+ e da un refresh rate di 165 Hz. Si tratta dello stesso pannello già visto sul resto della gamma ROG Phone 6. Da segnalare la presenza di una batteria da 6.000 mAh.

I nuovi smartphone, quindi, hanno tutte le carte in regola per garantire un’autonomia ben superiore alla media. Da notare, inoltre, che i nuovi arrivati della gamma ROG Phone possono contare sul supporto alla ricarica rapida da 65 W per ridurre al minimo i tempi di ricarica via cavo. Bastano appena 19 minuti per la ricarica del 60% della batteria. Non c’è il supporto alla ricarica wireless.

Il comparto fotografico, invece, include un sensore principale Sony IMX766 da 50 Megapixel supportato da un sensore ultra-grandangolare da 13 Megapixel e da un sensore per le macro da 5 Megapixel. La camera anteriore è da 12 Megapixel. Tra le specifiche tecniche dello smartphone c’è la certificazione IPX4 per la resistenza all’acqua e il sensore di impronte digitali sotto al display.

Da notare anche la presenza del jack audio da 3,5 mm, il supporto Bluetooth 5.3 e Wi-Fi 6E oltre che il chip NFC. Lato software troviamo Android 12 con ROG UI. Il supporto software prevede due major update e due anni di patch di sicurezza. Gli smartphone possono contare anche sull’accessorio AeroActive Cooler 6 che punta a gestire al meglio le temperature anche nella gestione dei giochi più impegnativi.

Prezzi e disponibilità dei nuovi ASUS ROG Phone 6D

Il ROG Phone 6D arriverà sul mercato con 12 GB di RAM e 256 GB di storage. Il prezzo di listino di questa versione sarà di 1029 euro. Per quanto riguarda il ROG Phone 6D Ultimate, con 16 GB di memoria RAM e 512 GB di storage, invece, il prezzo di lancio sarà di 1499 euro. Sul mercato è attesa, per il momento, la sola versione Space Grey.

Da segnalare la compatibilità con diversi accessori ROG come l’AeroActive Cooler 6, disponibile al prezzo di 89,99 euro, e il ROG Kunai 3 Gamepad, disponibile a 119,99 euro. I vari accessori sono acquistabili direttamente dallo store ASUS e sono compatibili anche con gli altri modelli ROG Phone 6 già disponibili.

I nuovi smartphone ASUS ROG sono già disponibili in preordine. L’effettiva disponibilità dei nuovi ROG Phone è fissata per il 10 ottobre prossimo. Per maggiori dettagli e per effettuare il preordine, in modo da assicurarsi una consegna immediata fin dall’inizio della fase di commercializzazione, è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

>> Preordina i nuovi ASUS ROG Phone 6D <<

Per saperne di più sulla nuova generazione dei ROG Phone, invece, potete dare un’occhiata alla recensione dell’ASUS ROG Phone 6 Pro uscito lo scorso mese di luglio.

Leggi anche: Recensione ASUS Rog Phone 6 Pro: ancora più potente, ancora più gaming