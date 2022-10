Il secondo Amazon Prime Day del 2022 fa ormai parte del passato e ogni, come ogni primo giorno successivo al termine di una promozione di tale portata, la sezione di offerte del colosso dello shopping online è meno ricca del solito, tuttavia è possibile comunque trovare due tablet Android firmati Lenovo a prezzi interessanti per chi sia alla ricerca di un dispositivo non troppo costoso e provvisto di connettività di rete mobile.

Ove le seguenti offerte non dovessero incontrare i vostri gusti o le vostre esigenze di budget e/o di utilizzo, vi ricordiamo che potete sempre fare riferimento alla nostra pagina dedicata alle offerte del mondo Android per scoprire qualche soluzione alternativa.

Offerte tablet Lenovo su Amazon (14 ottobre 2022)

I modelli che vengono proposti sono soltanto due: Lenovo Tab P11 5G e Lenovo Tab P11 nella versione con stazione di ricarica smart inclusa (non è il modello di seconda generazione annunciato il mese scorso, ma il precedente). Precisiamo che entrambi i tablet sono venduti e spediti da Amazon, con tutto ciò che ne consegue in termini di servizio clienti e di possibilità di spedizione Prime gratuita e reso gratuito.

Detto questo, vediamo le offerte:

Lenovo Tab P11 nella versione 4G LTE con 4 GB + 128 GB e Smart Charging Station 2 viene venduto a 299 euro, un prezzo non molto distante dal minimo storico. Ecco il link per acquistarlo:

Lenovo Tab P11 + Smart Charging Station 2 – Slate Grey a 299 euro

Lenovo Tab P11 5G offre 256 GB di storage, è in colorazione Modernist Teal e costa 499 euro. Neppure in questo caso parliamo di un minimo storico, ma il tablet è più recente, presenta una buona dotazione tecnica e la connettività 5G. Potete vederlo all’opera nella nostra recensione a questo link. Intanto ecco il link per acquistarlo:

Lenovo Tab P11 5G 256 GB Modernist Teal a 499 euro

Leggi anche: migliori tablet Android del mese

Non dimenticate di seguire il nostro canale Telegram prezzi.tech in cui vi segnaliamo costantemente i migliori affari tech che potete trovare in rete: ecco il link diretto.