Insieme ai tanti altri prodotti svelati quest’oggi, Lenovo presenta due nuovi tablet Android: si tratta di Lenovo Tab P11 (2a generazione) e di Lenovo Tab P11 Pro (2a generazione), progettati sia per supportare le persone in movimento sia per l’ambiente casalingo. Andiamo insieme a scoprire tutti i dettagli dei nuovi dispositivi.

Lenovo presenta Tab P11 e P11 Pro di seconda generazione

“Negli ultimi due anni, i dispositivi personali sono diventati fondamentali nella vita delle persone, una finestra sul mondo e, spesso, uno spazio sicuro in cui “rifugiarsi”, ha affermato Johnson Jia, Senior Vice President, Global Innovation Center di Intelligent Devices Group, Lenovo. “Ora, mentre i consumatori si adattano a una nuova realtà, anche le loro aspettative sulla tecnologia su cui fanno affidamento si stanno evolvendo. I nuovi Chromebook e tablet Lenovo che abbiamo presentato oggi sono progettati per supportare le persone in movimento e, fattore importante, per abilitare nuove esperienze nell’ambiente di casa.”

In base alla ricerca SWNS condotta da OnePoll, quasi la metà degli adulti si sente rilassata solo per meno di 40 minuti al giorno. Molti scelgono di trascorrere questo tempo per sé stessi guardando una serie TV o un film, ascoltando musica o un podcast o facendo esercizio. Secondo Lenovo per sfruttare al meglio questo tempo è possibile utilizzare i nuovi tablet Lenovo Tab P11 e P11 Pro di seconda generazione.

Lenovo Tab P11 Pro (2a gen) è dotato di uno schermo touch OLED da 11,2 pollici con Dolby Vision HDR e il supporto HDR10+. Il pannello offre una luminosità massima di 600 nit, un’ampia gamma di colori DCI-P3 al 100%, un refresh rate di 120 Hz e una frequenza di risposta al tocco di 360 Hz pensata per i giocatori. Per una maggiore immersione sonora, a bordo sono disponibili quattro altoparlanti JBL con supporto all’audio spaziale offerto dal Dolby Atmos. Il cuore del tablet è costituito dal SoC MediaTek Kompanio 1300T octa core, al quale vengono affiancati fino a 8 GB di RAM.

A bordo trovano spazio la connettività Wi-Fi 6 e una batteria in grado di reggere fino a 14 ore. In più è inclusa una tastiera rimovibile ispirata a ThinkPad con trackpad integrato per un’efficiente digitazione in qualsiasi situazione. Chi preferisce scrivere a mano può optare per la Lenovo Precision Pen 3 (opzionale), un pennino con tecnologia Bluetooth che può essere collegato magneticamente al dispositivo per la ricarica: può essere utilizzato per controllare a distanza documenti, musica, immagini e registrazioni sullo schermo sfruttando l’apposito pulsante laterale. Tenendo premuto quest’ultimo mentre si tocca il display gli utenti possono prendere rapidamente degli appunti con Lenovo Instant Memo, anche con schermo in standby.

Chi non si vuole spingere fino al modello Pro può scegliere Lenovo Tab P11 di seconda generazione, che mette a disposizione caratteristiche interessanti a un prezzo ridotto. Il nuovo tablet con Android 12L offre uno schermo LCD da 11,5 pollici con refresh rate di 120 Hz e quattro altoparlanti Dolby Atmos. Il SoC è in questo caso un MediaTek G99 octa core ed è affiancato da un massimo di 6 GB di RAM, per una potenza del 50% superiore rispetto alla precedente generazione.

Non manca la connettività Wi-Fi 6E di ultima generazione, che offre velocità più elevate, una latenza inferiore e una maggiore sicurezza. Per una migliore esperienza d’uso si possono sfruttare gli accessori opzionali come il pacchetto tastiera, Lenovo Precision Pen 2 (2023), Lenovo Smart Charging Station 2 e Lenovo Folio Case, con supporto integrato e porta penna.

Entrambi i tablet sono stati progettati per filtrare efficacemente la luce blu dannosa, contribuendo a ridurre l’affaticamento degli occhi e salvaguardare la vista degli utenti. A bordo è disponibile anche il software Lenovo di collaborazione cross-device Lenovo Freestyle (precedentemente Project Unity): si tratta di un’app che consente di collegare facilmente il tablet a un PC Windows Lenovo, trasformando il primo in un secondo schermo portatile che estende il display del desktop oppure in un touch screen wireless associato al laptop, con la possibilità di sfruttare il pennino. A tal proposito, vale la pena specificare che in entrambi i dispositivi sono inclusi gli abbonamenti a Nebo (per scrivere, disegnare e costruire diagrammi) e MyScript Calculator 2 (uno strumento che risolve automaticamente le equazioni scritte).

Restando sul software, Lenovo promette due importanti aggiornamenti del sistema operativo (Android 13 e Android 14) e update di sicurezza per tre anni dal momento del lancio.

Prezzi e uscita

Lenovo Tab P11 (2a generazione) e Lenovo Tab P11 Pro (2a generazione) saranno disponibili all’acquisto tra i mesi di ottobre e novembre 2022 ai prezzi consigliati di rispettivamente 299 e 499 euro. Per ora la casa cinese ha confermato la disponibilità italiana e il prezzo solo per Lenovo Tab P11 Pro (2a gen), ma avremo maggiori indicazioni in seguito.

Entrambi potranno in ogni caso essere coperti dagli imprevisti attraverso il servizio di supporto avanzato Lenovo Premium Care, che fornisce assistenza hardware e software da parte di tecnici esperti con riparazioni rapide.

