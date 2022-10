Google non aggiornava il lettore YouTube per Android TV dallo scorso anno, ma un nuovo update in arrivo introduce delle modifiche che dona all’interfaccia utente del lettore un aspetto più conforme al design Material You.

Gli aggiornamenti grafici includono il titolo del video a forma di pillola e una casella descrittiva che può essere espansa per visualizzare tutti i dettagli del video in riproduzione.

Il lettore YouTube ottiene un po’ di Material You su Android TV

La nuova finestra sembra aver sostituito le informazioni precedentemente visibili in alto a sinistra ed è stata posizionata appena sopra la barra di avanzamento della riproduzione per mostrare anche il conteggio delle visualizzazioni, il nome del canale e la data di pubblicazione oltre al titolo del video, tuttavia la nuova finestra appare un po’ invadente oscurando una parte del contenuto.

I dettagli del canale e ulteriori controlli video sono stati spostati sul lato sinistro dell’interfaccia utente del lettore YouTube su Android TV e sui dispositivi Chromecast con Google TV.

Scorrendo la barra di avanzamento del lettore il contenuto correlato viene comunque mostrato, il che potrebbe congestionare l’esperienza, mentre l’accesso ai pulsanti Mi piace/Non mi piace, alle informazioni sul canale, alla velocità di riproduzione e ai controlli della qualità ora richiede qualche passaggio in più.

Questa interfaccia del lettore aggiornata è stata notata su numerosi dispositivi Android TV e Google TV quindi è probabile che sia in rilascio per un buon numero di utenti.

