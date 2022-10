Le indiscrezioni dell’ultima ora parlano di un lancio europeo ormai imminente per lo smartphone pieghevole a conchiglia Motorola RAZR 2022, tuttavia il presunto prezzo di listino rischia di far desistere anche i più fervidi sostenitori della casa alata.

Nelle ultime settimane, Motorola ha introdotto una serie di novità interessanti nella propria line-up, partendo dal trio composto da Edge 30 Neo, Edge 30 Fusion ed Edge 30 Ultra, passando per gli economici Moto E22 ed E22i e arrivando al medio di gamma Moto G72. Qualche settimana prima, lo storico produttore aveva lanciato in Cina anche la nuova generazione del proprio smartphone pieghevole e finalmente gli utenti occidentali che lo avevano messo nel mirino stanno per essere accontentati, più o meno.

Motorola RAZR 2022 in Europa, ma il prezzo…

Verso la fine del mese scorso, in conseguenza dell’emergere di alcune immagini dello smartphone con grafiche in lingua inglese, si era già iniziato a vociferare di un lancio imminente di Motorola RAZR 2022 in USA ed Europa. In quella sede si era altresì espresso l’auspicio di un prezzo di listino ragionevole, tale cioè da consentire al pieghevole di Motorola di lanciare il guanto di sfida al campione della categoria Samsung Galaxy Z Flip4 5G.

Adesso entrambi gli argomenti sono stati trattati dal leaker Roland Quandt in un tweet e ci sono una buona e una cattiva notizia: la nota positiva è che il lancio europeo di Motorola RAZR 2022 sembra essere davvero imminente. La fonte parla anche del presunto prezzo di listino del dispositivo ed è proprio questa la cattiva notizia: Motorola RAZR 2022 dovrebbe arrivare sul mercato ad un prezzo superiore ai 1.200 euro.

Un prezzo di listino del genere non sarebbe fuori mercato, del resto lo stesso Samsung Galaxy Z Flip4 5G partiva da 1.149 euro e il nuovo modello di punta della casa alata avrà diverse frecce al proprio arco, come il display esterno più ampio, quello interno a 144 Hz e lo Snapdragon 8+ Gen 1. Il vero problema di Motorola RAZR 2022 è legato alle tempistiche: sebbene il suo annuncio sia arrivato appena un giorno dopo quello del rivale a marchio Samsung, quest’ultimo l’ha preceduto di almeno due mesi sui mercati occidentali e attualmente si trova agevolmente a meno di 1.000 euro anche presso le classiche catene di elettronica (per non parlare delle ghiotte promozioni con DAZN e altro in regalo). Insomma, Motorola avrà bisogno di una strategia parecchio aggressiva, altrimenti correrà il serio rischio che un prodotto potenzialmente valido non venga tenuto in debita considerazione dal mercato.

