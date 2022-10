Il lancio imminente di Motorola Moto G72 era già nell’aria da qualche giorno e nelle scorse ore è effettivamente arrivato: lo smartphone farà il suo esordio ufficiale sul mercato la prossima settimana in India.

Si tratta di un modello di fascia media che può contare su alcune caratteristiche piuttosto interessanti, prima fra tutte un display pOLED da 6,55 pollici con risoluzione Full HD+, refresh rate a 120 Hz e supporto colori a 10-bit.

Ad animare Motorola Moto G72 ci sarà un processore MediaTek Helio G99 mentre il comparto memorie prevede 6 GB di RAM e 128 GB di memoria integrata.

Basato su Android 12, a dire del produttore lo smartphone potrà contare su un aggiornamento del sistema operativo e su 3 anni di update di sicurezza.

La scheda tecnica di Motorola Moto G72

Quella che segue è la dotazione tecnica completa del nuovo smartphone di fascia media di Motorola:

display pOLED da 6,55 pollici con risoluzione Full HD+ (2.460 x 1.080 pixel), supporto colori a 10-bit, luminosità massima di 1.300 nit, HDR10+, refresh rate a 120Hz, touch sampling rate a 576 Hz, protezione Corning Gorilla Glass 3

processore octa core MediaTek Helio G99 a 6nm (2x Cortex-A76 @ 2.2GHz, 6x Cortex-A55 @ 2GHz)

6 GB di RAM LPDDR4x

128 GB di memoria di archiviazione (UFS 2.1) con possibilità di espansione via microSD

fotocamera frontale da 16 megapixel (con apertura f/2.45)

tripla fotocamera posteriore con sensore primario da 108 megapixel (con apertura f/1.7), sensore ultra grandangolare da 8 megapixel (con apertura f/2.2) e sensore macro da 2 megapixel (con apertura f/2.4)

Dual SIM (nano + nano / microSD)

sensore per il riconoscimento delle impronte digitali integrato nel display

Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1, GPS/ GLONASS/ Beidou, NFC, USB Type-C

scocca resistente agli schizzi (certificazione IP52)

ingresso jack audio da 3,5 mm, altoparlanti stereo, Dolby Atmos, due microfoni

batteria da 5.000 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 33 W)

Android 12

dimensioni: 160,5 x 74,4 x 7,9 mm

peso di 170 grammi

Prezzo e colori

In India Motorola Moto G72 sarà disponibile dal 12 ottobre a 18.999 rupie (pari, al cambio, a circa 240 euro) nelle colorazioni Meteorite Black e Polar Blue.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal produttore per quanto riguarda il lancio dello smartphone in Europa.