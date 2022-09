Quattro nuovi dispositivi Android si affacciano sul mercato praticamente insieme: al tablet HONOR Pad X8 si affiancano i tre smartphone OPPO K10x, Motorola moto e22 ed e22i; gli ultimi due sono già certi dell’arrivo in Europa, mentre per i primi due non si hanno ancora certezze. In attesa che arrivino, non ci resta che andarli a conoscere meglio.

Motorola moto e22 ed e22i ufficiali: caratteristiche e prezzi

Poco più di una settimana addietro, Motorola ha arricchito la propria line-up con tre nuovi membri della serie Edge 30, incluso il modello Ultra coi suoi 200 MP; i due nuovi smartphone annunciati nelle scorse ore sono nettamente meno ambiziosi e infatti fanno parte della più economica serie “e”.

Motorola moto e22 e Motorola moto e22i sono accomunati dalla dotazione di display LCD da 6,5 pollici con risoluzione solo HD+ e frequenza di aggiornamento di 90 Hz; di un SoC MediaTek Helio G37, di una fotocamera posteriore da 16 MP AI-powered — affiancata da un inutile sensore di profondità da 2 MP — e di una anteriore da 5 MP.

Tra le funzioni legate al comparto fotografico, si segnala Dual Capture, che permette di catturare foto e video usando unendo l’inquadratura della fotocamera posteriore e di quella anteriore; solo moto e22i dispone anche di Time Lapse.

Entrambi i modelli hanno un sensore di impronte digitali fisico laterale e arrivano sul mercato con versioni diverse dell’OS: Android 12 per moto e22, Android 12 (Go edition) per moto e22i. La casa alata ha posto l’accento anche sulla presenza di speaker stereo con Dolby Atmos su tutti e due i modelli.

Scheda tecnica di Motorola moto e22 ed e22i

display: LCD 6,5″ HD+ (1600 x 720 pixel) MaxVision 20:9, 90 Hz

SoC: MediaTek Helio G37 octa core a 12 nm con GPU IMG PowerVR GE8320

memorie: 4 GB di RAM e 64 GB di storage (e22) espandibile fino a 512 GB con microSD

sistema operativo: Android 12 con My UX (e22) / Android 12 (Go edition) (e22i)

fotocamera posteriore: 16 MP con apertura f/2,2 2 MP di di profondità con apertura f/2,4

fotocamera anteriore: 5 MP con apertura f/2,4

sensore di impronte laterale

connettività: dual SIM (nano + nano + microSD), Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS, USB Type-C

audio: ingresso jack audio da 3,5 mm, radio FM, speaker stereo, Dolby Atmos

batteria: 4020 mAh con ricarica a 10 W

dimensioni: 163,95 x 74,6 x 7,99 mm

peso: 172 g

design water-repellent

Motorola moto e22 arriva nei colori Astro Black e Crystal Blue al prezzo di listino di 139,99 euro e sarà disponibile in mercati selezionati in Europa, Africa, Medio Oriente e America Latina.

Motorola moto e22i arriva nei colori Graphite Gray or Winter White al prezzo di listino di 129,99 euro e sarà disponibile in mercati selezionati in Europa, America Latina e APAC.

OPPO K10x ufficiale in Cina: caratteristiche e prezzi

OPPO K10x è stato ufficializzato in Cina ed è il quarto componente della serie K lanciato da OPPO, quest’anno, nel mercato di casa (dopo OPPO K10 5G, K10 Pro 5G e K10 Vitality Edition). Si tratta di un modello di fascia medio-bassa, mosso dal SoC Qualcomm Snapdragon 695.

La dotazione tecnica di OPPO K10x comprende un display IPS LCD da 6,59 pollici con risoluzione FHD+, frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, touch sampling rate a 240 Hz e DCI-P3 color gamut.

Ad affiancare il SoC ci sono 8 o 12 GB di RAM LPDDR4x e 128 o 256 GB di storage interno UFS 2.2. La batteria da 5.000 mAh supporta l’ottima ricarica rapida a 67 watt. Il tutto viene raffreddato da un sistema di dissipazione composto da un foglio di grafite, diamond thermal conductive gel e più sensori di temperatura. Il sensore di impronte è montato lateralmente e lo smartphone arriva sul mercato con Android 12 rivestito della ColorOS 12.1.

Quanto al comparto fotografico, c’è una singola anteriore da 16 MP e un set-up posteriore con principale da 64 MP e due inutili 2 MP per macro e profondità.

Sul fronte della connettività, non mancano dual SIM, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth, GPS, porta USB-C port e ingresso jack audio da 3,5 mm.

A conti fatti, si tratta di un rebrand del già noto Realme V25. OPPO K10x arriva nei colori Aurora e Polar Night, sarà in vendita dal 22 settembre in Cina ai prezzi di: 1.499 CNY (214 euro) con 8 GB + 128 GB, 1.699 CNY (243 euro) con 8 GB + 256 GB, 1.999 CNY (286 euro) con 12 GB + 256 GB. Non si è parlato di un rilascio internazionale.

HONOR Pad X8 ufficiale in Cina: caratteristiche e prezzi

L’ultimo lancio di HONOR è stato quello di X40 5G in Cina e accanto allo smartphone è arrivato anche il tablet HONOR Pad X8.

La scheda tecnica di Pad X8 comprende un display LCD da 10,1 pollici con risoluzione di 1.920 x 1.200 pixel, rapporto d’aspetto di 16:10, 224 ppi e un rapporto schermo dimensioni dell’80,6%. Lo schermo è racchiuso in un corpo che misura 240,2 × 159 × 7,55 mm e pesa 460 grammi.

A muovere il tutto il SoC MediaTek Helio G80 octa core abbinato a 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna espandibile tramite microSD. La batteria inclusa è da 5.100 mAh, inoltre viene segnalata la presenza di speaker stereo 1620 (2.2cc) con supporto Honor Histen. Sul piano della connettività, ci sono Bluetooth 5.1 e WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, ma manca un ingresso per il jack audio da 3,5 mm. Le fotocamere anteriore da 2 MP e posteriore da 5 MP dovrebbero bastare per un uso tablet.

La scelta più assurda riguarda il software: HONOR Pad X8 arriva con la Magic UI 4.0 basata su Android 10, a settembre 2022 (con Android 13 già in circolazione).

HONOR Pad X8 arriva in Cina nei colori Dawn blue e Mint green, è in preordine e sarà disponibile dal 22 settembre. I prezzi sono di 1.199 CNY (171 euro) con 4 GB + 128 GB e 1.299 CNY (186 euro) con 6 GB + 128 GB. Non si è parlato di un rilascio internazionale.

