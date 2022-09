Samsung ce la sta mettendo davvero tutta per invogliare all’acquisto dei propri smartphone di punta della serie Samsung Galaxy S22 e i nuovissimi pieghevoli Samsung Galaxy Z Fold4 5G e Samsung Galaxy Z Flip4 5G, non solo confezionando dei prodotti molto validi sotto tutti i punti di vista, ma anche attraverso promozioni come quella che vediamo oggi, che permette di ottenere ben 6 mesi di abbonamento gratuito a DAZN.

Promozione prorogata

La promozione in discorso non è inedita, anzi era già stata impiegata dal produttore sudcoreano per promuovere i propri nuovi flagship in fase di lancio. A dirla tutta, quella di DAZN si poneva in alternativa alla promozione valida per 12 mesi di Netflix a seconda del canale di vendita scelto dal cliente.

In origine, la scadenza delle due promozioni era stata fissata per il 25 agosto, salvo essere poi prorogate fino al 15 settembre. A dispetto della scadenza ormai sopraggiunta da un paio di settimane, il produttore ha pensato bene di riattivare quella relativa a DAZN e anzi di estenderne la portata anche ai top di gamma della serie Samsung Galaxy S22.

Il nuovo periodo di riferimento della promozione va dal 26 settembre scorso al prossimo 31 ottobre, il che vuol dire che avete tempo in abbondanza per approfittarne e ottenere un premio davvero succulento per gli appassionati di calcio e non solo.

Samsung Galaxy Z Fold4 5G, Z Flip4 5G e serie S22: promo DAZN

A questo punto andiamo a vedere come fare per partecipare alla promozione “Goditi tutto lo sport di DAZN”. Il banner nella pagina dedicata ne riassume le informazioni essenziali: “Acquista Galaxy Z Flip4 | Z Fold4 o Galaxy S22 | S22+ | S22 Ultra e ricevi 6 mesi di DAZN STANDARD del valore di € 179,94 offerti da Samsung”.

Gli step per la partecipazione sono pochi e semplicissimi (anche se Samsung non ha ancora avuto cura di aggiornare le date):

Come detto, la registrazione e la richiesta del premio hanno come data ultima quella del 25 novembre 2022, c’è però anche un’altra scadenza da tenere a mente: il voucher premio deve essere attivato entro e non oltre il 15 gennaio 2023 sul sito ufficiale (https://www.dazn.com/it-IT/redeem/).

Per quanto riguada i punti vendita partecipanti all’iniziativa promozionale, il regolamento completo, consultabile a questo link, li riporta nell’Allegato A ed elenca sia punti vendita fisici che e-store. Nella lista (rectius in entrambe le liste) figurano i nomi di tutte le principali catene nazionali di elettronica di consumo e nel secondo gruppo trova posto anche Amazon (ad esclusione del marketplace). Per quanto riguarda gli operatori telefonici, TIM figura negli elenchi sia some TIM che tramite TIM Retail. Naturalmente, la promozione è vadida anche sullo store ufficiale di Samsung:

Acquista Samsung Galaxy Z Fold4 | Z Flip4

Acquista serie Samsung Galaxy S22

Per maggiori informazioni o per richiedere subito il vostro premio, non vi resta che visitare la pagina ufficiale della promozione. Infine, vi ricordiamo che la stessa esatta promozione (con la stessa scadenza al 31 ottobre) è disponibile anche per gli acquirenti dei tablet della serie Samsung Galaxy Tab S8 (ecco la nostra recensione del modello Ultra), per maggiori dettagli vi basta visitare questo link.

