Fastweb — uno dei principali operatori virtuali (MVNO) in Italia operante sul territorio in appoggio alle reti WINDTRE e TIM — ha dato un annuncio ufficiale lo scorso 1 ottobre: con un mese esatto di preavviso, è stato comunicato l’arrivo di una nuova ondata di rimodulazioni (i.e. modifiche unilaterali di condizioni di contratto) a far data dall’1 novembre 2022.

Insomma, dopo che nelle ultime settimane avevamo parlato di Fastweb soprattutto per segnalarvi l’estensione della compatibilità della tecnologia VoLTE ad altri modelli, l’allungamento della lista degli smartphone 5G compatibili e la disponibilità all’acquisto dei nuovi iPhone 14 di Apple, questa volta non parliamo di offerte telefoniche, bensì di una novità che qualche utente accoglierà senza batter ciglio, mentre ad altri farà storcere il naso.

Il motivo è presto detto: nell’ambito delle nuove rimodulazioni di Fastweb, gli aumenti del costo mensile delle offerte andranno da 5 centesimi di euro a 3 euro, dunque, se per gli utenti delle prime la differenza sarà praticamente irrilevante, i secondi non potranno fare a meno di accorgersene.

Rimodulazioni Fastweb dall’1 novembre 2022

La comunicazione relativa a queste nuove rimodulazioni è arrivata direttamente sul sito ufficiale dell’operatore (“Modifica condizioni contrattuali offerta mobile dall’01 Novembre 2022”) e parla di offerte di rete mobile che verranno “sostituite con offerte attualmente disponibili per i nuovi clienti”, aggiungendo che per alcuni clienti la suddetta modifica implica che il costo mensile della propria offerta telefonica potrà subire aumenti “di un importo incluso tra 0,05 euro/mese e 3,00 euro/mese”.

La variazione, dunque, comporterà una modifica dell’offerta sottoscritta e Fastweb la giustifica ufficialmente in questi termini:

«E’ importante per noi offrirti un servizio eccellente e a prova di futuro, con una tecnologia sempre all’avanguardia e a impatto zero sull’ambiente, dove il nostro costante impegno per garantire qualità e innovazione non scenda a compromessi con le tue aspettative e con la sostenibilità del pianeta. Mantenere questo equilibrio tra innovazione e sostenibilità richiede risorse e il recente aumento dei costi di energia e materie prime fuori dal nostro controllo ha reso ulteriormente complicato garantirti il miglior servizio possibile».

Comunicazioni ai clienti e diritto di recesso

L’informativa diramata sul sito dell’operatore, naturalmente, non è sufficiente a rendere tutti i clienti coinvolti edotti delle variazioni, per questo motivo già dall’1 ottobre sono iniziate ad arrivare delle apposite comunicazioni personali in fattura, tramite sms e nell’area personale.

Vista l’entità degli aumenti, non tutti i clienti li accetteranno di buon grado e, anzi, i più colpiti potrebbero decidere di passare ad altro operatore. A questo proposito, Fastweb ricorda che i clienti avranno diritto di recedere dal contratto o passare ad altro operatore senza penali e costi di disattivazione entro il 15 Gennaio 2023. Quanto alle modalità, si richiede l’invio di «una raccomandata A/R a Fastweb SpA, Casella Postale 126 – 20092 Cinisello Balsamo (MI), o PEC all’indirizzo fwgestionedisattivazioni@pec.fastweb.it, allegando copia del documento d’identità e specificando come causale del recesso “modifica delle condizioni contrattuali”», in alternativa è possibile recarsi personalmente in un negozio Fastweb, contattare il Servizio Clienti Fastweb o procedere tramite MyFastweb specificando nel campo note la motivazione “modifica delle condizioni contrattuali”.

L’operatore ricorda che in caso di pagamenti rateali in corso, il cliente sarà libero di scegliere tra il pagamento delle rate residue in un’unica soluzione e la prosecuzione della rateizzazione.

Offerte soggette alle rimodulazioni

Fastweb ha provveduto a stilare un elenco delle offerte soggette alle suddette modifiche contrattuali con tanto di range di aumento, sollecitando i clienti a recarsi nell’area personale per dettagli più precisi.

Ecco le offerte toccate dalle rimodulazioni:

Famiglia 0,05 – 1,55 euro

Fast Friends 1,55 – 2,40 euro

Fastweb Mobile 1,55-2,00 euro

Fastweb Mobile Light 0,05-2,05 euro

Fastweb Mobile Ver2 1,00-2,51 euro

Fastweb Mobile Voce 0,05-1,84 euro

JOYFULL (Marzo 2015) 1,09-2,70 euro

Mobile 100 0,51-2,75 euro

Mobile 250 0,09-1,66 euro

Mobile 500 0,09-2,26 euro

Mobile 700 0,05-3,00 euro

Mobile 700 8GB 0,05-3,00 euro

Mobile a Consumo 0,05-3,00 euro

Mobile Base 0,05-3,00 euro

Mobile ENTRY 0,05-2,05 euro

Mobile Freedom 0,14-2,71 euro

Mobile Freedom 10GB 0,17-2,00 euro

Mobile Freedom Smartphone Edition 0,05-1,14 euro

Mobile Freedom Special 1,00-1,17 euro

Mobile Fuel 0,09-2,18 euro

Mobile Giga 0,05-2,17 euro

Mobile Smarthome 0,05-0,95 euro

Mobile Special 0,78-0,95 euro

Mobile Voce 0,05-3,00 euro.

