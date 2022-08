Tutti gli operatori telefonici sono costantemente al lavoro per migliorare la propria rete e la propria copertura, anche in virtù della sempre maggior presenza sul mercato di dispositivi compatibili con le reti 5G di ultima generazione; Fastweb, come altri, consente l’utilizzo della propria rete 5G solo ad alcuni smartphone selezionati presenti in una lista stilata dall’operatore stesso, lista che è in continua espansione e oggi accoglie 5 nuovi dispositivi Xiaomi.

Cinque smartphone Xiaomi si aggiungono alla lista dei dispositivi compatibili con la rete 5G di Fastweb

Stando a quanto riporta l’operatore sulla pagina dedicata del proprio sito ufficiale, sono diversi i brand che possono vantare smartphone compatibili con la rete 5G di Fastweb, marchi quali Samsung, Apple, Xiaomi, OPPO, Realme, Morotola, Huawei, ZTE e vivo possono, chi più chi meno, garantire ai propri clienti l’utilizzo della connettività 5G di Fastweb con alcuni dei propri dispositivi.

Gli ultimi smartphone ad aggiungersi alla lista sono dispositivi di Xiaomi, nello specifico: Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12X, Redmi Note 11 Pro 5G e Redmi Note 11 Pro+ 5G.

Di seguito ricapitoliamo tutti i dispositivi, suddivisi per brand, compatibili con il 5G di Fastweb:

Samsung -> Galaxy A13, Galaxy A22 5G, Galaxy A32 5G, Galaxy A33 5G, Galaxy A42 5G, Galaxy A51 5G, Galaxy A52 5G, Galaxy A53 5G, Galaxy A52s, Galaxy A90 5G, Galaxy M11, Galaxy M23 5G, Galaxy M33 5G, Galaxy Note 20 5G, Galaxy Note 20 Ultra 5G, Galaxy S20 5G, Galaxy S20 FE 5G, Galaxy S20 Ultra 5G, Galaxy S20+ 5G, Galaxy S21 5G, Galaxy S21 FE, Galaxy S21 Ultra 5G, Galaxy S21+ 5G, Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, Galaxy Z Flip 5G, Galaxy Z Fold 2 5G, Galaxy Z Fold3 5G, Galaxy Z Flip3 5G, Galaxy Tab A8, Galaxy Tab S7+ 5G, Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+, Galaxy Tab S8 Ultra

iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone SE 2022

Mi 10T Pro 5G, Mi 10T 5G, Mi 10T Lite 5G, Mi 10 5G, Mi 10 Pro 5G, Mi 10 Lite 5G, Mi 11 5G, Mi 11T, Mi 11T Pro, Mi 11i, Mi 11 Lite 5G, 11 Lite 5G NE (Mi 11 Lite 5G NE), Redmi Note 10 5G, Redmi Note 9T 5G

Find X5 Pro, Find X5, Find X5 Lite, Reno 6 Pro 5G, Reno 6 5G, Reno 4 Pro 5G, Reno 4 5G, Reno 4 Z 5G, Find X2 lite, Find X2 Neo, Find X2 Pro, Find X3 Pro, Find X3 Neo, Find X3 Lite, A54 5G, A73 5G, A74 5G e A94 5G

Realme X50 5G, Realme X50 Pro 5G, Realme 8 5G e Realme GT Master

Moto G200 5G, Moto G71 5G, Moto G51 5G, Edge 20 Pro, Edge 20, Edge 20 lite, Moto G50, moto G100, razr 5G, moto G 5G, Moto G 5G plus, Edge e Edge+

P40 Pro+ 5G, P40 Pro 5G, P40 5G, P40 Lite 5G, Mate 20 X 5G, Mate Xs e Mate 40 Pro

Axon 11 5G

Y55 5G

Ricordiamo dunque che per usufruire della connettività 5G di Fastweb è necessario essere in possesso di uno smartphone presente nella lista qui sopra che, come già detto, è in costante aggiornamento da parte dell’operatore; se il vostro smartphone non figura tra quelli compatibili, basterà probabilmente avere ancora un po’ di pazienza.

