Brutte notizie arrivano per gli utenti YouTube che fino a questo momento non hanno sentito la necessità di stipulare un abbonamento al servizio Premium: pare, infatti, che nei progetti del colosso di Mountain View vi sia quello di rendere esclusiva di chi paga il canone una funzionalità molto apprezzata.

Almeno ciò è quanto è stato reso noto da Nils Ahrensmeier su Twitter, a dire del quale il team di Google avrebbe in programma di fare rientrare nelle funzionalità esclusive di YouTube Premium la possibilità di visualizzare i video a risoluzione 4K.

I video in 4K su YouTube potrebbero divenire a pagamento

Ebbene sì, gli utenti nei prossimi mesi per visualizzare i video alla massima risoluzione disponibile potrebbero essere costretti ad abbonarsi al servizio.

Il seguente screenshot ci mostra come il team di sviluppatori di YouTube stia testando tale novità, in virtù della quale la possibilità di scegliere la risoluzione 4K dovrebbe essere subordinata alla disponibilità di un account Premium (con la possibilità di abbonarsi rapidamente al servizio):

Al momento il team del colosso di Mountain View non ha annunciato in via ufficiale questa importante novità ma in Rete cominciano ad esserci le prime segnalazioni e ciò suggerisce che presto i video in 4K saranno effettivamente riservati soltanto agli abbonati a YouTube Premium.

Pare quasi superfluo rilevare come questa novità abbia già fatto storcere il muso a tanti utenti e, ne siamo certi, una volta che sarà ufficiale le lamentele saranno destinate ad aumentare.

Alla base della decisione di Google vi è probabilmente il desiderio di provare a “spingere” YouTube Premium, servizio che fino a questo momento forse non ha soddisfatto le aspettative del colosso di Mountain View.

C’è tuttavia da considerare che, in un momento come quello attuale, nel quale la concorrenza nel settore dello streaming si va facendo sempre più competitiva, tale novità potrebbe trasformarsi per YouTube in una sorta di autogol.