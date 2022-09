Samsung Electronics Italia annuncia oggi la collaborazione con TOILETPAPER, il collettivo creativo fondato e diretto dall’artista Maurizio Cattelan e dal fotografo Pierpaolo Ferrari. L’accordo ha dato vita a una serie di cover esclusive per la nuova generazione di smartphone pieghevoli, composta da Samsung Galaxy Z Fold4 e Galaxy Z Flip4: andiamo a scoprirle più da vicino.

Nuove ed esclusive cover per Samsung Galaxy Z Fold4 e Z Flip4

La collaborazione TOILETPAPER x Samsung ha dato vita a quattro speciali cover dedicate agli ultimi smartphone pieghevoli, lanciati il mese scorso e già disponibili all’acquisto da qualche settimana. Si tratta di custodie artistiche e iconiche, pensate per colorare e rendere più esclusivi e personali Galaxy Z Fold4 e Z Flip4 con i celebri rossetti rossi su sfondo rosa, i sinuosi serpenti colorati, le rose selvagge o il gatto tra le nuvole.

Nicolò Bellorini, Head of MX Business di Samsung Electronics Italia, è entusiasta di annunciare la collaborazione con TOILETPAPER: “La factory creativa è nota a livello internazionale per la sua capacità di osare con il potere delle fantasia rompendo gli schemi; alla stessa stregua, Samsung con i dispositivi pieghevoli ha voluto aprire il proprio mondo, superare i limiti delle possibilità offerte da uno smartphone, ridefinendo le regole e cambiando prospettiva. Un connubio quindi perfetto che rende i nuovi Galaxy Z Flip4 e Galaxy Z Fold4 ancora più speciali per tutti coloro che vogliono esprimere il proprio stile senza limiti“.

“TOILETPAPER nasce dieci anni fa come un magazine dove semplicemente poter fare quello che volevamo, sganciandoci dagli schemi dei nostri mondi di provenienza, l’arte per me, la fotografia per Pierpaolo“, racconta Maurizio Cattelan. “Questa libertà nel tempo è esplosa – prosegue Pierpaolo Ferrari – dando origine a collaborazioni, come quella con Samsung, che mai avremmo potuto immaginare“.

TOILETPAPER sarà anche protagonista del quarto appuntamento di Creators Room Flex Edition, il format del produttore sud-coreano che coinvolge artisti e creativi per raccontare le possibilità di espressione offerte da Galaxy Z Flip4: nella puntata online da oggi, il Creative Director di TOILETPAPER Micol Talso aprirà il suo mondo con uno speciale viaggio nella sede di Milano (episodi disponibili qui).

Oltre che all’esterno, gli smartphone Galaxy Z Flip4 e Z Fold4 possono essere completamente personalizzati anche all’interno, grazie ai Temi Galaxy su entrambi gli schermi che consentono di arricchire il proprio stile con font, icone e design di ogni genere; il display esterno del Flip, nonostante le dimensioni più compatte, può far spazio a orologi e sfondi in diversi formati come immagini, GIF e persino video.

Prezzi e disponibilità

Le cover TOILETPAPER per Samsung Galaxy Z Fold4 e Z Flip4 sono disponibili da oggi, 30 settembre 2022, sul sito ufficiale Samsung, e potranno essere acquistate nei prossimi giorni su Amazon.it e presso i negozi selezionati MediaWorld e Unieuro. Il prezzo è di 69,90 euro per le custodie di Galaxy Z Flip4 e di 79,90 euro per quelle di Galaxy Z Fold4.

Acquista le cover TOILETPAPER su Samsung.it

