Per due delle più diffuse utilizzate app di Google, ovvero il browser Google Chrome e l’app per sms e messaggistica istantanea Google Messaggi, è iniziato il rilascio di alcune piccole novità.

Per il browser, la piccola novità si manifesta con la più recente versione arrivata in forma stabile e riguarda i gruppi di schede. Per l’app di messaggistica, invece, la novità riguarda la possibilità di lasciare reazioni ai messaggi, il cui rollout è iniziato a 24 ore di distanza rispetto a quando è emerso che Apple si è presa meriti che non le competono riguardo proprio a questa funzionalità.

Google Chrome 106: cambia il conteggio delle schede aperte

Sul browser Google Chrome per i dispositivi Android, sta arrivando una piccola novità riguardante una funzionalità introdotta già da un po’ di tempo, ovvero i “gruppi di schede”.

Fino alla precedente versione 105 (stabile) del browser per gli smartphone del robottino verde, tutte le schede aperte all’interno di un gruppo di schede venivano conteggiate come un’unica scheda, all’interno dell’indicatore del numero di schede aperte presente a destra della barra degli indirizzi (la Omnibox).

A partire da Chrome 106, versione per la quale, come dicevamo in apertura, è stato recentemente avviato il rilascio in forma stabile, invece, tutte le schede, anche quelle che fanno parte dei gruppi di schede, contribuiscono ad incrementare il contatore del numero di schede aperto.

La galleria precedente mostra schermate catturate su uno smartphone aggiornato ad Android 11 che esegue la versione 105 del browser Google Chrome: sebbene siano aperte tre schede, di cui due facenti parte di un gruppo, il contatore indica il numero “2”.

Nella seguente galleria, invece, sono riportate le schermate catturate su un Pixel 6 aggiornato ad Android 13 che esegue la più recente versione 106 del browser; abbiamo aperto le medesime schede, due delle quali fanno parte di un gruppo, ma il contatore, adesso, indica il numero “3”, tenendo conto di tutte le schede effettivamente aperte.

La nuova funzionalità, sebbene sia collegata alla versione 106 di Chrome, è in via di rilascio in forma graduale e non è detto che ancora tutti gli utenti l’abbiano effettivamente ricevuta. È inoltre possibile che la più recente versione del browser Google abiliti per più utenti la possibilità di bloccare con l’impronta digitale le schede per la navigazione in incognito.

Un’altra delle novità comparse nelle precedenti beta di Chrome 106 per Android ma non ancora implementata sulla versione stabile è “Journeys” (resa in italiano come “Percorsi”), una funzionalità già presente sulla versione desktop del browser targato Google e che consente agli utenti di visualizzare gruppi di siti visitati in precedenza, raggruppati per argomento e momento in cui la ricerca stessa è stata effettuata.

Google Messaggi: arrivano le reazioni

Quasi in risposta a ciò che è successo ieri, con Apple che si è presa i meriti relativi all’implementazione delle reazioni di iMessage su Android, l’app Google Messaggi sta iniziando a implementare la possibilità di lasciare reazioni sui messaggi di testo (SMS), una cosa già effettivamente possibile con lo standard RCS (Rich Communication Services).

Già nel 2020, il colosso di Mountain View aveva introdotto la possibilità di inviare, tramite RCS, reazioni simili a quelle che consente di inviare iMessage: il tutto, quindi, si verificava sulle “chat” (non sugli SMS) e bastava tenere premuto il messaggio per potere lasciare una tra le sette emoji predefinite (pollice su, sguardo innamorato, risate, stupore, tristezza, rabbia, pollice giù).

Come segnalato dal portale 9to5Google, alcuni utenti hanno riferito di essere in grado di reagire agli SMS: la funzionalità lavora in maniera analoga a quella che Big G aveva già implementato con lo standard RCS e mette a disposizione le medesime sette emoji.

Se il destinatario dell’SMS sfrutta il client Google Messaggi, la reazione verrà mostrata nell’angolo in basso a destra; se invece il destinatario sfrutta un client diverso per gli SMS, non ha la chat RCS abilitata o ha un dispositivo con iOS, il nuovo meccanismo si manifesterà come un messaggio di testo con l’emoji del mittente, seguita dal messaggio a cui è stata la ricezione il cui testo è contenuto tramite virgolette.

Nell’immagine a sinistra della galleria precedente, vengono mostrate le reazioni che possono essere lasciate ad un messaggio; nell’immagine a destra, invece, viene mostrato quello che spiegavamo poco sopra, ovvero come appaiono le reazioni lasciate tramite Google Messaggi qualora il destinatario abbia un iPhone.

Nella galleria sottostante, invece, vi mostriamo l’attuale funzionamento inverso (ovvero quando le reazioni vengono lasciate da un utente iOS, tramite iMessage, e vengono ricevute da un utente Android), dal momento che ancora non abbiamo ricevuto la funzionalità che consente di lasciare le reazioni agli SMS tramite Google Messaggi, attualmente in distribuzione graduale: pertanto, non preoccupatevi qualora ancora non l’abbiate ricevuta.

Come scaricare o aggiornare il browser e il client sms di Big G

È sempre molto importante verificare di avere installato l’ultima versione disponibile delle app sul proprio smartphone Android: per farlo, lo strumento a cui ricorrere è il Google Play Store.

Qualora siate interessati a provare il browser Google Chrome o dobbiate semplicemente verificare di avere installato l’ultima versione disponibile, vi basterà cliccare sul badge sottostante ed effettuare un tap su “Installa” (nel primo caso) o su “Aggiorna” (nel caso in cui lo abbiate già installato ma sia per voi disponibile l’aggiornamento). Ricordiamo che, attualmente, è in distribuzione graduale la versione 106 (stabile) del browser.

Qualora siate interessati a provare l’app di messaggistica Google Messaggi o dobbiate semplicemente verificare di avere installato l’ultima versione disponibile, vi basterà cliccare sul badge sottostante ed effettuare un tap su “Installa” (nel primo caso) o su “Aggiorna” (nel caso in cui lo abbiate già installato ma sia per voi disponibile l’aggiornamento).

