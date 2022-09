Google Chrome sta iniziando ad accogliere un’interessante novità su Android per quanto riguarda la navigazione e le schede in incognito. La nuova funzione consente di “proteggere” le schede con l’impronta digitale, ma non è ancora disponibile per tutti: vediamo come riuscire ad attivarla a partire dalla versione 105 stabile del browser.

Google Chrome può proteggere le schede in incognito con l’impronta digitale

La navigazione in incognito non può impedire in sé il tracciamento da parte del provider o di altre parti, ma rispetto a una normale sessione consente di nascondere la cronologia e i cookie. In più, grazie alla nuova funzione che sta iniziando ad affacciarsi a partire da Google Chrome 105, può impedire ad occhi indiscreti di ficcare il naso nelle schede in incognito aperte del browser. Ora potete impostare un’impronta digitale per proteggere le schede di navigazione in incognito, ma per poterlo fare dovete attivare un nuovo flag: ecco come.

Disponendo almeno di Google Chrome 105, dovete recarvi all’indirizzo chrome://flags/#incognito-reauthentication-for-android e attivare il corrispondente flag. Dopo aver riavviato il browser, troverete una nuova opzione per bloccare le schede in incognito all’interno della sezione delle impostazioni che riguarda privacy e sicurezza: basterà attivarla e il gioco sarà fatto. Anche con il blocco attivato, sarà comunque possibile chiudere rapidamente tutte le schede in incognito passando dalla solita notifica.

Google è al lavoro su questa funzionalità già dal 2021 ed è effettivamente strano che sia stato necessario tutto questo tempo per implementarla. Del resto, altri browser su Android offrono qualcosa di simile da parecchio (Samsung Internet Browser, giusto per fare un esempio tra i browser più utilizzati). Con il flag funzionante immaginiamo che non ci vorrà molto prima di vedere la funzione in questione direttamente integrata nell’app.

Come aggiornare Google Chrome

Come spiegato qui sopra, non basta avere aggiornato all’ultima versione stabile disponibile sul Google Play Store per disporre della funzione di protezione con le impronte. Se però siete ancora fermi a release precedenti alla 105 potete rimediare seguendo il badge qui in basso oppure questo link ad APKMirror (per l’installazione manuale).

