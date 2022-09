Continua il programma di aggiornamento e ottimizzazione per Google Chrome. Il browser web si rinnova ancora con nuove versioni per tutte le piattaforme di disponibilità. In queste ore, Google ha rilasciato aggiornamenti per Google Chrome per Android, che raggiunge la versione 106.0.5249.65, oltre che per le versioni iOS e Desktop (Windows, macOS e Linux) del suo browser. Per quanto riguarda la versione Android di Chrome, questo nuovo aggiornamento è una diretta evoluzione della precedente versione stabile, con ottimizzazioni e correzioni a disposizione degli utenti dell’app. Ecco i dettagli:

Google aggiorna Chrome: su Android arriva la versione 106.0.5249.65

Poche ore fa, Google ha annunciato il rilascio di Google Chrome in versione 106. Il rollout della nuova versione stabile del browser web di casa Google è in corso e gli utenti dovrebbero poter installare l’aggiornamento, in modo completo, nel giro di pochi giorni. Gli utenti Android, in particolare, possono scaricare Google Chrome 106 (il numero completo della build è la 106.0.5249.65) tramite il Play Store.

Come chiarisce il changelog ufficiale della nuova versione di Chrome per Android, con quest’aggiornamento vengono introdotti una serie di miglioramenti per la stabilità del browser. Non mancano le ottimizzazioni del caso per garantire un ulteriore miglioramento delle performance di Chrome per Android. Da segnalare anche l’introduzione di una serie di patch di sicurezza che vanno a completare le novità dell’aggiornamento per il browser mobile di casa Google.

Segnaliamo che in fase di rollout è anche Chrome per Desktop in versione 106. In questo caso, il changelog è più corposo. Oltre agli stessi correttivi in termini di sicurezza, infatti, il browser desktop di Google registra anche alcune novità per semplificare la ricerca tra la propria cronologia, preferiti e i tab aperti (utilizzando i codici @history, @bookmarks, e @tabs nella barra prima di effettuare la ricerca).

Da notare anche la traduzione parziale di un testo di una pagina web (ottenibile evidenziando il testo da tradurre). Le novità arrivate sull’ultima versione stabile di Chrome per Desktop dovrebbero, a poco a poco, farsi spazio anche in Chrome per Android, con l’obiettivo di garantire un’esperienza sempre più uniformata e completa su tutte le piattaforme di disponibilità del browser di Google.

Leggi anche: Google Chrome accoglie un’importante novità per le schede in incognito