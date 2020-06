Lo scorso anno, quando Google ha iniziato a implementare il suo sistema di chat RCS, ha promesso agli utenti che avrebbe introdotto un modo più semplice per “annullare la registrazione” del proprio numero di telefono nel caso in cui si decidesse di cambiare piattaforma.

Ricordiamo, infatti, che il sistema ideato dal colosso di Mountain View richiedeva una registrazione basata sul numero di telefono e ciò poteva significare messaggi persi nel caso in cui ci si dimenticasse di disabilitare la funzione prima di passare a un dispositivo non supportato.

Come funziona il nuovo sistema di cancellazione di Google Messaggi

Questo fortunatamente oggi non è più un problema, in quanto è possibile annullare la registrazione del proprio numero di telefono e disabilitare la chat attraverso un sistema semplificato, il quale si basa su un funzionamento simile a quello di Apple iMessage: bisogna inserire il numero di telefono che si vuole annullare e attendere la ricezione di un codice di verifica, che andrà inserito per concludere la procedura.

Questo nuovo sistema è stato notato da diversi utenti ma sembra che ancora non sia stato formalmente annunciato da Google.