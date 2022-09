A partire da oggi 29 settembre e fino al 27 ottobre 2022, gli utenti che decideranno di passare all’operatore Very Mobile con portabilità del numero pagheranno, a prescindere dall’offerta scelta, solo 1,99 euro per il primo mese. Dal secondo mese verrà applicato il costo del piano tariffario scelto in fase di attivazione.

Very Mobile sconta il primo mese a 1,99 euro per i nuovi clienti con portabilità

Sul sito ufficiale dell’operatore sono presenti numerose promozioni, per accontentare le esigenze di qualsiasi cliente, scopriamo nel dettaglio i piani tariffari attivabili.

Offerte dedicate ai clienti con provenienza Iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce e altri operatori virtuali (esclusi Kena Mobile, ho. Mobile e Spusu) che effettuano la portabilità del numero:

Very 4,99 30 Giga MNP -> minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti, 30 GB di traffico dati in 4G al costo di 1,99 euro per il primo mese, dal secondo rinnovo verrà applicato un costo di 4,99 euro al mese

-> minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti, 30 GB di traffico dati in 4G al costo di 1,99 euro per il primo mese, dal secondo rinnovo verrà applicato un costo di 4,99 euro al mese Very 5,99 MNP -> minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti, 50 GB di traffico dati in 4G al costo di 1,99 euro per il primo mese, dal secondo rinnovo verrà applicato un costo di 5,99 euro al mese

-> minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti, 50 GB di traffico dati in 4G al costo di 1,99 euro per il primo mese, dal secondo rinnovo verrà applicato un costo di 5,99 euro al mese Very 6,99 MNP -> minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti, 100 GB di traffico dati in 4G al costo di 1,99 euro per il primo mese, dal secondo rinnovo verrà applicato un costo di 6,99 euro al mese

-> minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti, 100 GB di traffico dati in 4G al costo di 1,99 euro per il primo mese, dal secondo rinnovo verrà applicato un costo di 6,99 euro al mese Very Special 7,99 MNP -> minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti, 150 GB di traffico dati in 4G al costo di 1,99 euro per il primo mese, dal secondo rinnovo verrà applicato un costo di 7,99 euro al mese

-> minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti, 150 GB di traffico dati in 4G al costo di 1,99 euro per il primo mese, dal secondo rinnovo verrà applicato un costo di 7,99 euro al mese Very 8,99 MNP -> minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti, 200 GB di traffico dati in 4G al costo di 1,99 euro per il primo mese, dal secondo rinnovo verrà applicato un costo di 8,99 euro al mese

-> minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti, 200 GB di traffico dati in 4G al costo di 1,99 euro per il primo mese, dal secondo rinnovo verrà applicato un costo di 8,99 euro al mese Very 9,99 MNP -> minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti, 220 GB di traffico dati in 4G al costo di 1,99 euro per il primo mese, dal secondo rinnovo verrà applicato un costo di 9,99 euro al mese

Per i clienti provenienti dagli operatori TIM, Vodafone, WINDTRE, ho., Kena e Spusu, sempre con portabilità del numero, sono disponibili le seguenti promozioni:

Very 11,99 -> minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti, 50 GB di traffico dati in 4G al costo di 1,99 euro per il primo mese, dal secondo rinnovo verrà applicato un costo di 11,99 euro al mese

-> minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti, 50 GB di traffico dati in 4G al costo di 1,99 euro per il primo mese, dal secondo rinnovo verrà applicato un costo di 11,99 euro al mese Very Special 13,99 -> minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti, 150 GB di traffico dati in 4G al costo di 1,99 euro per il primo mese, dal secondo rinnovo verrà applicato un costo di 13,99 euro al mese

Per tutte le offerte sopra citate la SIM e il costo di attivazione sono gratuiti dal sito ufficiale. L’operatore riserva però alcune offerte anche per i nuovi clienti che non hanno intenzione di effettuare la portabilità del numero, in questo caso per le attivazioni di un nuovo numero verrà scontato il costo di attivazione a 1,99 euro, anziché come sopra il primo mese; ecco le opzioni tariffarie disponibili:

Very 5,99 GA -> minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti, 50 GB di traffico dati in 4G al costo di 5,99 euro al mese, con costo di attivazione pari a 1,99 euro

-> minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti, 50 GB di traffico dati in 4G al costo di 5,99 euro al mese, con costo di attivazione pari a 1,99 euro Very Special 7,99 GA -> minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti, 150 GB di traffico dati in 4G al costo di 7,99 euro al mese, con costo di attivazione pari a 1,99 euro

-> minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti, 150 GB di traffico dati in 4G al costo di 7,99 euro al mese, con costo di attivazione pari a 1,99 euro Very 8,99 GA -> minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti, 200 GB di traffico dati in 4G al costo di 8,99 euro al mese, con costo di attivazione pari a 1,99 euro

-> minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti, 200 GB di traffico dati in 4G al costo di 8,99 euro al mese, con costo di attivazione pari a 1,99 euro Very 9,99 GA -> minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti, 220 GB di traffico dati in 4G al costo di 9,99 euro al mese, con costo di attivazione pari a 1,99 euro

Insomma come potete notare ce n’è per tutti i gusti e per ogni esigenza, siete interessati a qualche offerta in particolare? Non vi resta che dirigervi sul sito ufficiale di Very Mobile seguendo questo link.

