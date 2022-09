Da Very Mobile arriva una nuova interessante offerta dedicata a chi è alla ricerca di una soluzione che includa chiamate, SMS e traffico dati, così da non avere pensieri durante lo svolgimento delle normali attività della vita di tutti i giorni.

Very 9,99 300 Giga, questo il suo nome, pare sia stata disponibile soltanto per alcuni già clienti di questo operatore telefonico e solo per un breve periodo di tempo e non è chiaro se nei prossimi giorni sarà messa a disposizione di tutti o di un’altra parte di clienti di questo operatore virtuale.

La nuova offerta all inclusive di Very Mobile

Very 9,99 300 Giga prevede il pagamento di un canone di 9,99 euro al mese (con addebito su credito residuo) e mette a disposizione degli utenti chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali, SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali e ben 300 Giga di traffico dati con copertura 4G (con velocità fino a 30 Mbps in download e fino a 30 Mbps in upload).

Nel canone di questa offerta sono inclusi i servizi di reperibilità Ti ho Cercato e RingMe e la possibilità di utilizzare i suoi contenuti in roaming nei Paesi membri dell’Unione Europea e nel Regno Unito (chiamate e SMS senza alcuna limitazione, il traffico dato nei limiti di 9,1 Giga al mese).

Per il breve periodo di tempo in cui è stata disponibile, questa offerta poteva essere attivata senza alcun costo dall’applicazione ufficiale di Very Mobile (andando nella sezione “Offerta” e quindi selezionando “Gestisci offerta”).

Resta da capire se nei prossimi giorni l’operatore telefonico deciderà di riproporre questa offerta per coloro che non hanno avuto l’opportunità di approfittarne (magari per un margine di tempo più ampio) o se si è trattato di un fatto unico.

