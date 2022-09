Il mercato di telefonia mobile si evolve seguendo delle tendenze oramai chiare che vengono evidenziate dall’indagine dell’Osservatorio SOStariffe.it e Segugio.it. Lo studio dei siti di comparazione di offerte ha realizzato un confronto tra le tariffe di telefonia mobile disponibili nel corso del mese di settembre 2022 andando poi a confrontare i dati con quelli raccolti nel settembre dello scorso anno.

I risultati dell’indagine sono chiari. Le offerte mobile includono sempre più Giga ma mantengono prezzi stabili rispetto allo scorso anno, sia considerando gli operatori MNO (TIM, Vodafone, WINDTRE e Iliad) che gli operatori virtuali MVNO. Il mercato segue una tendenza chiara. L’aumento dei Giga è sostenibile mentre la riduzione ulteriore dei prezzi, oltre le soglie attuali, non è possibile. Ecco i dati dell’indagine:

Aumentano i Giga ma i prezzi restano stabili: ecco come sono cambiate le offerte di telefonia mobile negli ultimi 12 mesi

L’indagine dell’Osservatorio SOStariffe.it e Segugio.it mette in evidenza come l’offerta mobile media disponibile sul mercato a settembre 2022 presenti 2814 minuti, 1825 SMS e 109 GB con un prezzo di 9,91 euro al mese. Nel confronto con i dati del settembre dello scorso anno si registra un aumento del +49,3% dei GB (in precedenza erano 73 GB al mese) mentre il prezzo resta praticamente stabile, registrando un calo del 5%.

Restringendo la ricerca ai soli operatori MNO, proprietari di un’infrastruttura di rete, si nota come l’offerta media presenti 2803 minuti, 2213 SMS e 132 GB al costo di 14,05 euro al mese. Anche in questo caso, il confronto con lo scorso anno evidenzia un aumento netto dei GB inclusi che crescono del +59% (lo scorso anno erano 82 GB al mese). Il canone mensile, invece, è in calo del -2,9% confermando una certa tendenza di stabilità del mercato.

I numeri elencati in precedenza sono confermati dall’analisi delle offerte degli operatori virtuali MVNO. In questo caso, infatti, l’offerta media include 2824 minuti, 1655 SMS e 97 GB al costo di 8,12 euro al mese. Il confronto con lo scorso anno conferma un aumento del +42,6% dei GB mentre il prezzo resta stabile con un calo di appena 1 centesimi in media nel confronto tra settembre 2022 e settembre 2021.

Lo studio ha analizzato il mercato di telefonia mobile andando ad isolare anche alcune tipologie di offerte ben precise. Secondo i dati forniti dall’Osservatorio, infatti, a settembre 2022:

le promozioni 4G presentano un costo inferiore del 47% rispetto alle offerte 5G mettendo a disposizione, però, il 35% di Giga in meno

presentano un rispetto alle mettendo a disposizione, però, il le promozioni con canone inferiore ai 10 euro al mese presentano un canone medio di 7,60 euro al mese con ben 98 GB al mese (lo scorso anno costavano 7,40 euro al mese ma includevano “solo” 64 GB al mese)

La tabella qui di sotto riepiloga i dati raccolti dall’indagine:

