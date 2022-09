PosteMobile non ha bisogno di presentazioni: si tratta del ben conosciuto operatore virtuale — attivo su rete Vodafone — del Gruppo Poste Italiane e dal 2018 è gestito dalla controllata Postepay S.p.A.; il suo legame con la casa madre è testimoniato dalla nuova offerta telefonica Creami Extra WOW 160 lanciata (nella maniera particolare descritta di seguito) per celebrare nel migliore dei modi i 160 anni dalla nascita di Poste Italiane.

PosteMobile Creami Extra WOW 160: info e attivazione

La PosteMobile Creami Extra WOW 160 è un’offerta telefonica piuttosto interessante sotto il profilo del rapporto qualità-prezzo: unisce, infatti, un bundle ricco che comprende anche 160 GB al mese in 4G+, al prezzo allettante di 7,99 euro al mese. Il suo annuncio ufficiale è arrivato nella giornata di ieri, 27 settembre, nell’ambito dell’edizione quotidiana del TG Poste.

È importante premettere fin da subito che PosteMobile Creami Extra WOW 160 è un’offerta esclusiva pensata per i dipendenti di Poste Italiane (e i loro parenti ed amici), dunque non può essere sottoscritta da chiunque sia interessato a farlo. La stessa, infatti, può essere attivata unicamente a mezzo del codice monouso rilasciato ai dipendenti del Gruppo (ove presente, è reperibile all’interno dell’area “Il mio cedolino – comunicazioni”).

La promozione è stata lanciata nel contesto delle celebrazioni del centosessantesimo anniversario di Poste Italiane e si pone sulla scia di altre iniziative come la promo Energia 160 con sconto di 160 euro sull’attivazione dell’offerta Luce e Gas di Poste.

Come detto, però, l’offerta può essere attivata anche da parenti e amici dei dipendenti di Poste e questo grazie al fatto che il codice, sebbene riservato, non è personale. Nell’edizione del TG Poste di annuncio della nuova offerta è visibile anche il volantino dedicato, dove è possibile leggere frasi promozionali del tipo “Esprimi un desiderio! Ecco fatto: 160 Giga per te” e “Per il nostro anniversario, abbiamo un’offerta esclusiva per te o per le persone che ami”.

Tornando all’offerta, PosteMobile Creami Extra WOW 160 sarà disponibile all’attivazione fino alla scadenza fissata per il 31 dicembre 2022 (salvo proroghe o cambiamenti) e i canali di attivazione sfruttabili sono diversi: è possibile recarsi in un Ufficio Postale di Poste Italiane, oppure procedere comodamente online — anche se, nel momento in cui scriviamo, la pagina dedicata all’offerta non è ancora pubblicamente visibile sul sito di PosteMobile); non manca neppure la possibilità di farsi ricontattare da un operatore per procedere all’attivazione tramite il canale telefonico. Quale che sia il canale di attivazione scelto, conditio sine qua non è ovviamente la disponibilità di un codice monouso per dipendenti.

Nel TG Poste di ieri, inoltre, è stato chiarito che la nuova offerta esclusiva non prevede un vincolo di portabilità, pertanto è possibile sottoscriverla sia richiedendo la contestuale portabilità del proprio numero di telefono che attivandone uno nuovo. In ogni caso, è necessario essere nuovi clienti dell’operatore.

Offerta PosteMobile Creami Extra WOW 160: bundle e costi

Veniamo adesso alla parte più interessante: il bundle messo a disposizione dall’offerta telefonica. Come è possibile vedere anche nello screenshot seguente, PosteMobile Creami Extra WOW 160 è comprensiva di: minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 160 GB di traffico dati mensile fino al 4G+ (su rete Vodafone, fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload). Tutto questo a fronte di un costo mensile di 7,99 euro.

Sono inclusi i servizi di reperibilità Ti cerco e Richiama ora, l’avviso di chiamata, il controllo del credito residuo e il servizio hotspot.

Per quanto riguarda gli altri costi, quello di attivazione e della SIM sono azzerati, tuttavia il cliente è tenuto a sostenere il costo di una prima ricarica minima necessaria per il pagamento anticipato del primo rinnovo dell’offerta. L’importo minimo da ricaricare cambia a seconda del canale di attivazione: in Ufficio Postale bastano 10 euro, online si richiedono 20 euro.

L’offerta fa parte della gamma Creami Extra WOW e dovrebbe prevedere il solito meccanismo “Creami Extra WOW con 10 GB + bonus GB aggiuntivi”, in questo caso pari a 150 GB al mese. Tali offerte, inoltre, utilizzano sempre il sistema dei Credit.

