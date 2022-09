Quest’anno Google ha introdotto un nuovo widget batteria sugli smartphone Pixel, che dava la possibilità di visualizzare la quantità di carica residua del telefono e dei dispositivi eventualmente ad esso collegati; ora grazie all’ultimo aggiornamento, il widget mostra anche il tempo rimanente prima che l’autonomia della batteria si esaurisca.

Il widget batteria dei Pixel ora mostra quanto durerà la batteria dello smartphone

Il widget in questione fa capo all’applicazione di sistema Settings Services e in origine mostrava esclusivamente la carica residua dello smartphone e dei dispositivi collegati supportati, collegando delle cuffie per esempio si poteva visualizzare la carica residua della custodia e degli auricolari.

Il widget ha fatto la sua prima comparsa nel mese di marzo e da allora ha ricevuto solo un paio di modifiche, la possibilità di essere ridimensionato e la facoltà di mostrare anche la carica residua dei dispositivi Wear OS associati.

Ora l’ultimo aggiornamento di Settings Services, che porta l’app alla versione v1.1.0.476812811.sr, introduce la possibilità di dare all’utente un’indicazione sul tempo residuo di utilizzo del dispositivo; la nuova opzione sembra essere in fase di distribuzione, dunque potrebbe non essere visualizzabile immediatamente da tutti e non è chiaro se e quando verrà rilasciata.

Attualmente però la nuova funzione funziona solo con il tempo residuo di utilizzo dello smartphone, e non viene applicata agli eventuali dispositivi associati, anzi nel momento in cui si connette un dispositivo Bluetooth l’indicazione del tempo rimanente viene rimossa. Ad ogni modo si tratta di una comoda aggiunta alle funzionalità del widget in questione, staremo a vedere quando Big G deciderà di renderla disponibile per tutti, magari in occasione del prossimo Pixel Feature Drop.

