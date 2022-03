Come abbiamo visto Google ha rilasciato Android 12L insieme a un nuovo Feature Drop per i suoi Pixel, ma l’aggiornamento non è ancora disponibile per gli ultimi arrivati, ossia Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro. Per provare il nuovo widget batteria introdotto con l’update sul vostro Pixel di ultima generazione avete due sole possibilità: aspettare che il firmware si faccia vivo oppure continuare a leggere.

Ecco come avere subito il nuovo widget batteria sui Google Pixel 6 senza Feature Drop

Il nuovo widget batteria introdotto da Google nell’ultimo Feature Drop è piuttosto interessante: permette non solo di avere sotto controllo l’autonomia residua dello smartphone (comunque visibile nella barra di stato, volendo), ma anche di conoscere il livello di batteria dei dispositivi connessi, come le cuffie Bluetooth (tra cui le Pixel Buds, con le quali si può vedere una percentuale separata per auricolare destro, sinistro e case). Per ora purtroppo non è possibile visualizzare la percentuale di batteria degli smartwatch WearOS, ma confidiamo che in futuro Google possa lavorarci su e permetterlo.

Esiste comunque una procedura per avere subito il nuovo widget batteria a bordo dei Google Pixel 6, gli unici della serie a non avere ancora ricevuto l’aggiornamento (probabilmente per la presenza di diverse novità aggiuntive rispetto agli altri smartphone). Non si tratta di niente di particolarmente complicato in sé, ma diciamo che dovrete essere piuttosto motivati per seguirla solo per poter provare la novità.

L’unico modo per averla fin da subito è quella di installare sullo smartphone la beta di Android 12L. Se avete deciso che possa valerne la pena, magari perché già eravate intenzionati a testare l’ultima versione del robottino, potete seguire questo link, eseguire il login e aderire al programma beta selezionando il dispositivo corretto nella lista dei compatibili.

Una volta installata la beta di Android 12L potrete trovare il widget batteria su Pixel 6 o Pixel 6 Pro all’interno della lista, alla voce “Servizi per le Impostazioni”. Se non volete spingervi a tanto solo per un widget non vi resta che attendere che il Feature Drop raggiunga anche il vostro smartphone.

