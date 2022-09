Realme GT NEO 3T Dragon Ball Z Edition festeggia l’uscita del nuovo film animato Dragon Ball Super: Super Hero con uno sconto speciale. Lo smartphone Android è stato lanciato in Italia lo scorso giugno insieme al fratello Realme GT NEO 3, e dal mese successivo è sbarcato nel nostro Paese anche nella versione speciale dedicata ai fan del popolarissimo anime.

Realme GT NEO 3T Dragon Ball Z Edition celebra l’arrivo del nuovo film con un’offerta speciale

A livello hardware la speciale versione dedicata a Dragon Ball Z non si differenzia dal normale Realme GT NEO 3T. Lo smartphone può anche in questo caso contare su un display AMOLED E4 da 6,62 pollici a risoluzione Full-HD+ con HDR10+, luminosità fino a 1300 nit e lettore d’impronte digitali integrato. Il chipset resta il Qualcomm Snapdragon 870 con GPU Adreno 650, affiancato da 8 GB di RAM LPDDR5 e da 256 GB di memoria interna (la versione normale è disponibile anche con 128 GB).

Il comparto fotografico non cambia: a disposizione una tripla fotocamera posteriore con AI composta da un sensore principale da 64 MP, ultra-grandangolare da 8 MP (119° di FoV) e macro da 2 MP (4 cm), oltre a una fotocamera anteriore da 16 MP integrata nello schermo con un piccolo foro (spostato sul lato sinistro). A livello di connettività si tratta di un prodotto completo, con 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax, Bluetooth 5.2, GPS, NFC e porta USB Type-C. La batteria è da 5000 mAh, con supporto alla ricarica rapida SuperDart Charge da 80 W (con cavo): grazie a quest’ultima il dispositivo può essere ricaricato del 50% in 12 minuti.

E quindi in cosa si distingue la versione Dragon Ball Z? Ovviamente nel design, con una scocca esterna e un packaging con elementi riconoscibili del famoso anime, ma anche all’interno del sistema, con sfondi e icone personalizzati. Lo smartphone presenta una back cover ispirata a Dragon Ball Z con l’arancione come colore predominante affiancato da dettagli blu, che richiamano l’outfit solitamente utilizzato da Goku nei combattimenti. Per i fan della serie si tratta di un prodotto da non lasciarsi sfuggire.

Come probabilmente già sapranno i fan, domani, 29 settembre 2022, uscirà nelle sale italiane Dragon Ball Super: Super Hero, nuovo film animato prodotto da Toei Animation Co. con Crunchyroll e diretto da Tetsuro Kodama con la supervisione del creatore dell’anime Akira Toriyama. In occasione dell’evento, Realme GT NEO 3T Dragon Ball Z Edition sarà acquistabile al prezzo promozionale di 449,99 euro (anziché 499,99) presso MediaWorld ed eBay (che ha anticipato di qualche ora). L’offerta proseguirà fino al 6 ottobre 2022. Qui sotto sono disponibili i link diretti:

Acquista Realme GT NEO 3T Dragon Ball Z Edition in offerta da MediaWorld

Acquista Realme GT NEO 3T Dragon Ball Z Edition in offerta su eBay

Potrebbe interessarti: Recensione Realme GT Neo 3