Il team di Instagram sta continuando a testare nuove funzionalità per mantenere vivo l’interesse per la piattaforma sempre più in affanno a causa di TikTok. Il social di Meta a iniziato a testare la nuova funzionalità che consente di aggiungere una nota di testo per i propri follower a giugno. Ora sembra che la funzionalità sia in rilascio per un più ampio gruppo di utenti.

La possibilità di aggiungere note per i propri follower Instagram è in roll out

Secondo gli gli screenshot catturati da XDA, la funzionalità si presenta come una nuova sezione sotto la barra di ricerca nella pagina della chat e mostra un pulsante che consente di aggiungere una nuova nota, seguita dalle quelle degli utenti seguiti.

Toccando l’apposito pulsante si apre una nuova pagina che offre la possibilità di aggiungere una nuova nota per i propri follower lunga al massimo 60 caratteri.

La descrizione della funzionalità spiega che i propri follower non verranno avvisati quando si aggiunge una nota, ma potranno visualizzarla per 24 ore e rispondere con un messaggio. La sezione dedicata alla funzionalità offre anche la possibilità di condividere le proprie note con i follower seguiti e gli amici più stretti.

Dopo aver condiviso una nuova nota i propri follower possono rispondere toccandola nella pagina principale della chat, azione che apre una casella di immissione di testo con la nota stessa, una foto del profilo e l’handle di Instagram dell’utente, mostrando anche da quanto tempo l’utente ha condiviso la nota.

