Nonostante l’enorme successo di Instagram, il suo team di sviluppatori continua a lavorare al miglioramento di questo popolare social network, in quanto la concorrenza si fa sempre più agguerrita e non è possibile concedersi pause.

E tra le varie funzionalità a cui il team di Instagram dedica più attenzioni vi sono anche le Storie, per le quali da diversi mesi è in sviluppo una soluzione che dovrebbe renderle più piacevoli da guardare.

Se fino a questo momento, infatti, le clip vengono automaticamente “tagliate” a 15 secondi, il team di Instagram ha deciso che è arrivato il momento di consentire agli utenti realizzare Storie con video di durata massima di 60 secondi.

Ecco come migliorano le Storie di Instagram

Questa novità è in fase di lavorazione ormai da tanti mesi e già alla fine dello scorso anno sono emerse le prime testimonianze dei test condotti con una ristretta cerchia di utenti.

Tale novità sarà probabilmente accolta con grande favore dalla community di Instagram, sia per quanto riguarda i creatori di contenuti che gli spettatori: i primi, infatti, saranno in grado di pubblicare storie che non verranno interrotte ogni 15 secondi mentre i secondi non dovranno più toccare continuamente per visualizzare un video lungo che potrebbero non volere effettivamente vedere.

Ovviamente non mancherà chi non sarà felice per questa importante modifica, come ad esempio chi preferisce la semplicità delle Storie brevi.

Inoltre, la possibilità di pubblicare Storie più lunghe e senza interruzioni rende un po’ meno netti i confini tra questa funzionalità e quella dei Reels, in quanto ora gli utenti hanno due opzioni tra cui scegliere nel momento in cui desiderano pubblicare un video di 60 secondi.

In sostanza, negli ultimi mesi gli sviluppatori di Instagram hanno deciso di volere dare sempre più importanza ai video sulla piattaforma e in quest’ottica Stories e Reels rivestono un ruolo fondamentale.

Resta da capire se gli utenti nel complesso apprezzeranno questa nuova politica.