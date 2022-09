Solo poche ore fa vi abbiamo raccontato delle ultime novità introdotte dalla beta 3 della One UI 5.0 basata su Android 13, che Samsung ha rilasciato da pochi giorni in Europa sui Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra.

Il produttore sudcoreano sta lavorando alacremente per preparare il nuovo aggiornamento software per un nutrito gruppo di smartphone e alcuni utenti Samsung possono già rischiare di provarla in anteprima. Per coloro che invece non vogliono rischiare di provarla in anteprima ma che comunque non vedono l’ora di ricevere la One UI 5.0 basata su Android 13, potrebbero esserci buone notizie: stando a quanto riportato dal portale specializzato Sammobile, la nuova versione del sistema operativo, in forma stabile, potrebbe arrivare su un buon numero di smartphone del produttore sudcoreano già entro la fine del 2022.

One UI 5 e Android 13: ecco su quali Samsung prima del 2023

Samsung è sicuramente uno dei produttori del panorama Android più puntuali sul rilascio degli aggiornamenti, confermandosi sempre in prima linea quando si tratta del rilascio delle nuove patch di sicurezza per i propri dispositivi Android, smartphone o tablet che siano.

Il produttore sudcoreano, negli anni, ha sempre più velocizzato le tempistiche di rilascio delle nuove versioni di Android, personalizzate con la propria interfaccia One UI. Quest’anno, l’anno di Android 13, Samsung rilascerà la One UI 5.0 e molti smartphone, soprattutto quelli di punta, la riceveranno entro la fine del 2022.

A diffondere questa notizia, come anticipato, è stato il team del portale specializzato Sammobile: la One UI 5.0 arriverà entro la fine del 2022 sugli smartphone delle serie Galaxy S22 (top gamma di quest’anno) e Galaxy S21 (top gamma del 2021), oltre che sulle ultime due generazioni di smartphone pieghevoli. Ecco l’elenco completo:

Non sorprende che, tra tutti i Galaxy che dovrebbero ricevere la One UI 5.0, siano questi gli smartphone a cui Samsung voglia dare la priorità per il rilascio del nuovo aggiornamento software ma il produttore sudcoreano sembrerebbe avere in serbo un’ulteriore mossa che romperebbe gli schemi rispetto a quanto fatto finora.

Un medio-gamma candidato a ricevere la One UI 5.0 prima del 2023

L’obiettivo di Samsung è quello di portare, entro la fine del 2022, Android 13 anche sullo smartphone medio-gamma Galaxy A53 5G, presentato il 17 marzo del 2022 con a bordo la One UI 4.1 basata su Android 12 e lanciato con la promessa di ricevere quattro anni di aggiornamento del sistema operativo Android (di cui questo sarebbe il primo).

Senza andare troppo indietro nel tempo, il Samsung Galaxy A52s 5G, presentato nell’agosto del 2021, ha ricevuto Android 12 nel gennaio del 2022 (per parità di trattamento, tuttavia, il confronto dovrebbe essere fatto con il Galaxy A52 5G, presentato il 17 marzo del 2021): se il produttore sudcoreano rilasciasse la One UI 5.0 per il Galaxy A53 5G prima della fine del 2022, quindi, migliorerebbe di almeno un mese le tempistiche fatte con il modello della generazione precedente.

Sembra, tuttavia, che questo possa essere l’unico smartphone Galaxy di fascia media a ricevere Android 13 e la One UI 5.0 prima del 2023: inoltre, va considerato il fatto che siamo solo a settembre e i piani per il rilascio dei firmware sono soggetti a modifiche dell’ultimo minuto.

Nella speranza che Samsung riesca a fare il proprio dovere e che la lista dei suoi smartphone che riceveranno la nuova declinazione della One UI basata sulla più recente release di Android si possa allungare, torneremo ad occuparci della questione qualora dovessero emergere ulteriori novità.

