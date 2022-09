Appena un paio di giorni fa abbiamo riportato la notizia riguardante il rilascio della beta 3 della One UI 5.0 in Europa per i Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra, i più recenti smartphone canonici di punta del produttore sudcoreano.

Oltre alle già segnalate funzionalità “Storie” della Galleria e alla rinnovata schermata di selezione degli sfondi, la nuova beta dell’interfaccia personalizzata di casa Samsung porta con sé una schermata di blocco rivoluzionata, che molti utenti po’ più smanettoni già conosceranno e che, in fin dei conti, si pone come risposta immediata alla rinnovata schermata di blocco che Apple ha introdotto con iOS 16 (non si vuole minimamente intendere che in Samsung abbiano copiato Apple, dato che non ha fatto altro, come vedremo, se non sfruttare qualcosa che già aveva a disposizione).

One UI 5: con la beta 3, la schermata di blocco è tutta nuova

Come anticipato in apertura, con la beta 3 della One UI 5.0, prossima versione della propria interfaccia personalizzata basata sul recentissimo Android 13, Samsung ha introdotto una “nuova” schermata di blocco sui suoi smartphone Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra, protagonisti principali del programma di sviluppo.

A onor del vero, il produttore sudcoreano non ha introdotto di punto in bianco una cosa del tutto nuova ma si è limitata ad aggiungere le funzionalità di Good Lock alla schermata di blocco predefinita della One UI per consentire agli utenti di personalizzarla in maniera più approfondita, avendo a che fare con un’unica schermata che combina tutte le opzioni per la personalizzazione.

Le possibilità di personalizzazione della schermata di blocco

Scopriamo quali sono le possibilità di personalizzazione della schermata di blocco, che appariranno quando si esegue il processo per personalizzare lo sfondo della schermata di blocco ma che adesso possono essere richiamate anche effettuando una pressione prolungata sulla stessa schermata di blocco.

Orologi

La One UI 5.0 darà la possibilità di scegliere tra cinque stili diversi di orologi ma consentirà anche di modificare il carattere separatamente, a scelta tra sei diverse tipologie di carattere; è inoltre possibile modificare le dimensioni dell’orologio e i colori utilizzati.

Sfondi

Samsung ha aggiunto nuove immagini ma anche sfondi gradiente, consentendo di aggiungere filtri allo sfondo per abbinare al meglio, tra loro, gli elementi.

Scorciatoie

Alla pari di quanto è possibile fare con la One UI 4.x, anche con la prossima versione dell’interfaccia personalizzata di casa Samsung, sarà possibile scegliere quali scorciatoie posizionare nella parte inferiore dello schermo.

Widget

I widget da scorrere nella schermata di blocco restano l’unica cosa che deve ancora essere scelta separatamente rispetto al resto.

Viene rivisto l’intero processo di personalizzazione

Non è solo la schermata di blocco ad essere rinnovata e resa più personalizzabile ma è proprio l’intero processo di personalizzazione ad essere rivisto: le opzioni per la schermata di blocco, infatti, vengono ora visualizzate anche quando si cambia lo sfondo della schermata di blocco dalla Galleria.

L’intero processo di personalizzazione, quindi, include la Tavolozza dei colori, gli sfondi e la personalizzazione della schermata di blocco. A proposito della Tavolozza dei colori, con la beta 3 della One UI 5.0 è stato significativamente ampliato il parco di icone che possono essere modificate a tema dalla Tavolozza dei colori (che è la visione di Samsung dei colori dinamici, caratteristica fondamentale del Material You).

Tra queste, ora rientrano la maggior parte delle app di Google ma anche molte applicazioni di uso comune come WhatsApp, Reddit, LinkedIn, Dropbox e tante altre.

Samsung ha cambiato le carte in tavola col suo programma beta

Oltre a modificare (in meglio per l’utente) le proprie politiche per gli aggiornamenti software, offrendo un supporto ineguagliato nel panorama Android (in termini di durata), nel tempo Samsung ha stravolto il modo con cui eseguiva il proprio programma beta per le nuove versioni di Android.

Un tempo, questi funzionavano secondo un programma prevedibile: tutte le novità venivano introdotte di botto con la beta 1; lo scotto da pagare erano i malfunzionamenti, tra cui molti bug e frequenti arresti anomali. Andando avanti con le varie versioni in anteprima, poi, il produttore sudcoreano trovava la quadra fino a rilasciare una versione stabile (quasi totalmente) esente da bug o malfunzionamenti.

Oggi, invece, il programma beta di Samsung funziona in maniera diversa e la One UI 5.0 ne è la prova vivente: con la beta 1, il produttore sudcoreano ha apportato solo alcune piccole modifiche, aggiungendo via via nuove funzionalità con le nuove beta, fino ad arrivare all’attuale beta 3 che, come detto, ha rivoluzionato la schermata di blocco.

Quando e su quali smartphone arriverà la nuova One UI 5.0 di Samsung?

Qualora siate possessori di uno smartphone Samsung e siate attratti dalla possibilità di provare le potenzialità della nuova schermata di blocco personalizzabile che verrà introdotta come predefinita sulla One UI 5.0, vi starete domandando se mai riceverete l’aggiornamento in questione sul vostro smartphone.

Sembra scontato che i primi smartphone della serie Galaxy ad aggiornarsi saranno i top gamma della serie Galaxy S22, seguiti a ruota dai pieghevoli Galaxy Z Fold4 e Galaxy Z Flip4, dai vari top gamma delle generazioni precedenti e dai più recenti medio-gamma della serie Galaxy A (come Galaxy A53).

In ogni caso, la nuova One UI 5.0 basata su Android 13 dovrebbe prima o poi raggiungere un considerevole numero di dispositivi: per sapere se il vostro rientra nell’elenco, vi invitiamo a consultare il nostro approfondimento dedicato.

