C’è una nuova tornata di aggiornamenti software, più o meno importanti, per alcuni dispositivi Android: si tratta del tablet Xiaomi Pad 5 e di alcuni smartphone (non proprio di primo pelo) di casa Samsung, ovvero i Galaxy S10e, Galaxy S10, Galaxy S10+ e Galaxy S20 FE (in versione 4G).

Per il tablet Android del produttore cinese Xiaomi è finalmente arrivata l’ora di assaggiare Android 12, che arriva sul dispositivo a circa un anno dalla sua presentazione. I quattro smartphone del produttore sudcoreano, invece, stanno ricevendo le patch di sicurezza aggiornate al mese di settembre 2022, a conferma di una puntualità invidiabile da parte di Samsung (anche e soprattutto) nella distribuzione degli aggiornamenti relativi alla sicurezza dei propri dispositivi.

Xiaomi Pad 5 si aggiorna, finalmente, ad Android 12

Con i due tablet Xiaomi Pad 5 e Xiaomi Pad 5 Pro, lanciati in Cina nell’agosto dello scorso anno, il produttore cinese è rientrato nel segmento dei tablet. Il modello “base” si è poi fatto strada su altri mercati, arrivando anche in Italia.

Proprio lo Xiaomi Pad 5 “liscio” (qua la nostra recensione), che ha debuttato con la MIUI 12.5 “per Pad” basata su Android 11, a un anno di distanza dalla sua presentazione, sta ricevendo un nuovo e importante aggiornamento software, il primo dopo la avere ricevuto della MIUI 13, basata sempre su Android 11, lo scorso febbraio. Adesso, infatti, il tablet del produttore cinese sta ricevendo l’aggiornamento ad Android 12, partito inizialmente in Cina e ora disponibile per le varianti destinate allo Spazio Economico Europeo (EEA) e Global del dispositivo.

Tuttavia è doveroso sottolineare che questo aggiornamento viene indicato come “Stable Beta”, pertanto viene inizialmente reso disponibile per alcuni utenti: qualora questi non riscontrassero problematiche di sorta, anche tutti gli altri possessori di uno Xiaomi Pad 5 riceveranno, nei prossimi giorni, il nuovo aggiornamento ad Android 12; successivamente, la nuova versione software verrà estesa anche ad altri mercati come quello indiano, russo, turco e taiwanese.

Piccola nota di demerito per Xiaomi: l’aggiornamento ad Android 12 sta raggiungendo lo Xiaomi Pad 5 solo ora che è uscito Android 13; il tutto sarebbe stato più perdonabile qualora il produttore cinese avesse rilasciato un nuovo aggiornamento software basato su Android 12L, che come saprete è una versione di Android 12 ottimizzata per dare il meglio di sé su dispositivi dal form factor particolare o dotati di un ampio display, come i tablet appunto. Samsung, ad esempio, sta attualmente rilasciando l’aggiornamento ad Android 12L (con tanto di One UI 4.1.1 costruita ad hoc) per la propria gamma di tablet.

Non è chiaro, invece, se mai lo Xiaomi Pad 5 riceverà l’aggiornamento ad Android 13; più probabile che riceva la MIUI 14, dato che il produttore cinese ha creato questa sorta di mix di versioni software e interfaccia.

In conclusione, vi segnaliamo che lo Xiaomi Pad 5 è al momento acquistabile in offerta, sul sito ufficiale di Xiaomi, al prezzo di 329,90 euro invece dei 399,90 euro del prezzo di listino.

Acquista Xiaomi Pad 5 in offerta su mi.com, store ufficiale di Xiaomi

Samsung: patch di settembre per Galaxy S20 FE e per i Galaxy S10

È molto raro che quando vi parliamo di aggiornamenti software, nel gruppo degli smartphone coinvolti, non vi sia (almeno) un dispositivo targato Samsung.

Il produttore sudcoreano, molto attivo lato supporto software, ha appena avviato il rilascio di nuovi aggiornamenti software con le patch di sicurezza aggiornate al mese di settembre 2022 per alcuni suoi smartphone non proprio recentissimi: si tratta dei top gamma 2019 Samsung Galaxy S10e, Galaxy S10, Galaxy S10+ e del Galaxy S20 FE nella sua variante 4G (quella con SoC Exynos), smartphone presentato nel 2021 come riassunto dei top gamma 2020.

Ecco i dettagli di questi aggiornamenti, che introducono le patch di sicurezza di settembre 2022 (correggono un paio di dozzine di vulnerabilità e altri problemi legati alla sicurezza) su tutti i modelli:

Samsung Galaxy S10e: versione firmware G970FXXSGHVI , disponibile anche in Italia

, disponibile anche in Italia Samsung Galaxy S10: versione firmware G973FXXSGHVI , disponibile anche in Italia

, disponibile anche in Italia Samsung Galaxy S10+: versione firmware G975FXXSGHVI , disponibile anche in Italia

, disponibile anche in Italia Samsung Galaxy S20 FE (Exynos): versione firmware G780FXXUADVI1, attualmente disponibile in Russia.

Come anticipato, mentre la serie Galaxy S10 sta già ricevendo l’aggiornamento anche in Italia, per i Galaxy S20 FE ci sarà da aspettare qualche giorno.

Come aggiornare Xiaomi Pad 5 o gli smartphone Samsung

Per verificare la presenza dell’aggiornamento e procedere con download e installazione, basterà seguire i seguenti percorsi, a seconda del dispositivo:

per lo Xiaomi Pad 5 , “Impostazioni > Info di sistema > Versione MIUI > Verifica aggiornamenti“;

, “Impostazioni > Info di sistema > Versione MIUI > Verifica aggiornamenti“; per gli smartphone Samsung, “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“.

