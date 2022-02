Xiaomi Pad 5 si aggiorna in queste ore alla versione 13.0.3.0, che porta con sé la MIUI 13 insieme a patch di sicurezza più recenti. Quest’ultima aveva già iniziato a farsi vedere qualche giorno fa nella versione V13.0.1.0, purtroppo ancora basata su Android 11.

Novità aggiornamento Xiaomi Pad 5: arrivano la MIUI 13 e non solo

L’aggiornamento attualmente in distribuzione per Xiaomi Pad 5 include la MIUI 13, l’ultima release del sistema operativo del produttore svelata alla fine del mese di dicembre 2021. La versione Global è stata ufficializzata il mese successivo, con tanto di tabella di marcia per il primo trimestre 2022: all’interno di quest’ultima si trova proprio il tablet in questione.

Tra le novità dell’update 13.0.3.0.RKXEUXM per Xiaomi Pad 5, oltre a quelle già citate ai link qui sopra, abbiamo le patch di sicurezza di gennaio 2022, miglioramenti per le funzionalità del tasto funzione e le finestre a comparsa. Ora si possono trascinare gli elementi dal dock per aprirli in una finestra a comparsa ridimensionabile: possono essere aperte anche due finestre allo stesso tempo, sfruttando pure gli inediti gesti. Aumentano in questo modo le funzionalità desktop del tablet.

L’aggiornamento ha un peso di 560 MB, come potete vedere nello screenshot qui in basso.

Come aggiornare Xiaomi Pad 5

Per aggiornare Xiaomi Pad 5 alla nuova versione potete recarvi nelle impostazioni di sistema, all’interno del menu dedicato alle informazioni sul tablet. Considerato il peso dell’update vi consigliamo di scaricarlo mentre siete sotto rete Wi-Fi. Allora, avete già aggiornato il vostro dispositivo alla MIUI 13?

grazie a Domenico P. per la segnalazione e lo screenshot

