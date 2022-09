Uno degli aspetti più apprezzati di Android è sicuramente la libertà che il sistema concede all’utente, libertà che spesso si traduce in svariate possibilità di personalizzazione, sia funzionali che grafiche. Il robottino ci consente di cambiare tema al sistema o di modificare l’aspetto di singole applicazioni, come nel caso di Gboard.

L’applicazione tastiera di Google vanta un vastissimo numero di temi a disposizione degli utenti, per personalizzare l’aspetto della tastiera del proprio dispositivo, ma in determinati contesti, questi potrebbero non essere sufficienti ad abbracciare i gusti di tutti. Creare un tema personalizzato non è un’operazione alla portata di tutti, ed è per questo motivo che due sviluppatori di XDA hanno creato delle applicazioni per permettere a tutti di eseguire queste operazioni in autonomia: oggi vi parliamo di Rboard Theme Creator e Rboard Patcher.

Creare un tema Gboard con Rboard Theme Creator

Rboard Theme Creator è una nuova app Android che permette a chiunque di creare un tema personalizzato per Gboard, senza necessità di utilizzare un computer, direttamente dallo smartphone; l’applicazione infatti si occupa di tutto, senza necessità per l’utente di compilare il pacchetto di temi.

Una volta scaricata l’applicazione dal Play Store (trovate il relativo badge in basso), vedrete il quadrante circolare per la selezione del colore, una volta individuato potrete selezionare lo schema di colorazione e adattarlo a vostro piacimento per ogni componente dell’interfaccia utente; in basso è inoltre presente un’anteprima della tastiera per darvi modo di vedere le modifiche via via introdotte.

Una volta terminato, attraverso il pulsante condividi in basso a sinistra potete salvare la vostra nuova creazione, assegnandole il nome che più vi aggrada.

Con il pulsante “Add theme” potete trasferire il progetto direttamente nell’applicazione Rboard Patcher per ulteriori modifiche.

Apportare modifiche al vostro tema con Rboard Patcher

Rboard Patcher è uno strumento con diverse funzionalità, permette di personalizzare il pacchetto di base del tema prodotto dalla precedente app, ma non solo, consente infatti di personalizzare anche temi creati dalla community apportando diverse modifiche a vostra discrezione.

Una volta scaricata l’applicazione aprite il file con estensione .pack precedentemente creato utilizzando il selettore di file, l’app recupererà le patch dei temi ospitate pubblicamente e le elencherà per categorie, di modo che possiate scegliere di agire su quelle che preferite (per esempio un carattere o un’icona arrotondata); sempre grazie al tasto condividi posto nell’angolo in basso a sinistra, potrete salvare le modifiche apportate alla vostra creazione.

Con il tasto “Add to manager“, verrete reindirizzati ad una terza applicazione (che dovete già aver scaricato attraverso il thread ufficiale di XDA), Rboard Theme Manager, indispensabile per poter applicare il tema appena creato. È bene precisare che, per apportare tutte le modifiche di cui sopra e personalizzare a vostro piacimento il tema di Gboard, sono necessari i permessi di root sul dispositivo che volete personalizzare.

Qualora foste interessati a cimentarvi nella personalizzazione, vi lasciamo qui sotto i badge per il Play Store.

Rboard Theme Creator

Rboard Patcher

