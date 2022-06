OPPO annuncia quest’oggi il lancio di OPPO Reno8 Lite 5G, un nuovo smartphone Android di fascia media che porta al debutto la nuova serie 8 nel nostro Paese. Abbiamo iniziato a conoscerlo qualche giorno fa con l’ufficializzazione per il mercato spagnolo, e si tratta di un dispositivo pensato che chi desidera un comparto fotografico versatile e un prodotto con un design vivace e moderno.

OPPO Reno8 Lite 5G arriva in Italia: ecco specifiche tecniche, funzionalità e design

OPPO Reno8 Lite 5G è uno smartphone di fascia media che offre caratteristiche tecniche più interessanti di come il nome “lite” possa portare a pensare. Oltre all’ovvia connettività 5G, il dispositivo mette a disposizione un display AMOLED da 6,43 pollici con refresh rate fino a 60 Hz (forse il “punto debole”), frequenza di campionamento touch fino a 180 Hz, luminosità fino a 600 nit e certificazione per la riproduzione di video in alta qualità. A muovere il sistema ci pensa il SoC Qualcomm Snapdragon 695 5G, un chipset che ormai conosciamo molto bene e che viene realizzato con processo produttivo a 6 nm. Al suo fianco prendono posto 8 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB di memoria interna UFS 2.2 (espandibile con microSD).

Il comparto fotografico è composto in tutto da quattro sensori: per i selfie è disponibile un sensore da 16 MP, mentre sul retro troviamo sensore principale da 64 MP, sensore macro da 2 MP e sensore per la profondità e l’effetto bokeh da 2 MP. A disposizione diverse funzionalità fotografiche per sfruttare il più possibile questi ultimi. Possiamo ad esempio citare le modalità AI Palette, AI Color Portrait, Portrait Retouching, Selfie HDR e Ritratto Effetto Bokeh.

Selfie HDR consente di scattare selfie nitidi anche in condizioni difficili, con poca luce o in controluce: la fotocamera anteriore è in grado di rilevare automaticamente la luce di fondo e sfruttare un algoritmo per ridurne l’intensità quando viene rilevato un volto retroilluminato o uno sfondo luminoso. Ritratto Effetto Bokeh consente invece di ottenere ritratti con sfondo sfumato grazie all’algoritmo che distingue il soggetto dallo sfondo, migliorando la luminosità del primo e sfocando automaticamente il secondo (ritoccando anche capelli e altri dettagli).

La batteria scelta da OPPO è da 4500 mAh e supporta la ricarica rapida SUPERVOOC cablata da 33 W: permette di ricaricare lo smartphone al 100% in 63 minuti o di effettuare tre ore di chiamate con soli 5 minuti di ricarica.

Ecco la scheda tecnica completa di OPPO Reno8 Lite 5G:

display AMOLED da 6,43 pollici a risoluzione Full-HD+ (2400 x 1080) con refresh rate di 60 Hz

SoC Qualcomm Snapdragon 695 5G con GPU Adreno 619

8 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB di memoria interna UFS 2.2 (espandibile tramite microSD)

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 MP (AF, f/1.7, FoV di 79°), sensore per le macro da 2 MP (f/2.4, FoV di 89°) e sensore per la profondità da 2 MP (f/2.4, FoV di 89°)

fotocamera anteriore da 16 MP (f/2.4, FoV di 79°)

connettività dual SIM 5G, Wi-Fi 5 dual band, Bluetooth 5.1, GPS, NFC, porta per il jack da 3,5 mm e porta USB Type-C

certificazione IPX4 contro gli schizzi d’acqua

batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida SUPERVOOC da 33 W

Android 12 con ColorOS 12

dimensioni: 159,85 x 73,17 x 7,49/7.55 mm, peso di 173 g

A livello di design Reno8 Lite 5G offre quello che l’azienda chiama Ultra-Slim Retro Design e le colorazioni Rainbow Spectrum e Cosmic Black. La texture a triplo strato comprende una grana interna di dispersione, uno strato intermedio di grana SG e una esterna lucida e opaca, e può contare su un rivestimento a due strati che conferiscono un aspetto opaco e al contempo scintillante. La versione “arcobaleno” è particolarmente vivace e comprende i colori rosso, giallo e verde, oltre a un rivestimento riflettente all’indio. Lo smartphone porta al debutto anche le Dual Orbit Lights, luci RGB progettate per attirare l’attenzione su chiamate e messaggi importanti.

Preinstallata la ColorOS 12, che integra diverse funzionalità come le Air Gestures (per rispondere alle chiamate e non solo senza toccare lo smartphone), AI System Booster, Quick Startup, Game Focus Mode per i giochi e AI Frame Rate Stabilizer. Non mancano le Omoji, con nuove possibilità di personalizzazione con oltre 200 opzioni e il rilevamento del volto in tempo reale. Interessante la funzione Anti-Peeping per le notifiche, capace di nascondere i dettagli se lo smartphone rileva che un’altra persona sta guardando il display. Il dispositivo è uno dei primi a ricevere il massimo livello di valutazione (A) nella certificazione TÜV SÜD 36-Month Fluency, che valuta l’efficienza dei dispositivi elettronici dopo due o tre anni di utilizzo.

Prezzo e uscita di OPPO Reno8 Lite 5G

OPPO Reno8 Lite 5G è disponibile all’acquisto in Italia nelle colorazioni Rainbow Spectrum e Cosmic Black su OPPO Store, Amazon e presso i principali rivenditori. Fino al 17 luglio 2022 è possibile approfittare di una speciale promozione che consente di portarsi a casa lo smartphone insieme alle cuffie wireless OPPO Enco Air2 al prezzo complessivo di 399,99 euro. Acquistando su Amazon si possono ottenere anche 6 mesi extra di garanzia.

