La cura del design e il rapporto qualità-prezzo sono sicuramente due fattori che incidono molto sulla scelta di un nuovo smartphone Android e HONOR ha storicamente fatto di questi due elementi i propri marchi di fabbrica, per questo motivo tutti i più recenti smartphone del brand in offerta (o meno) su Amazon, che pure appartengono a fasce di prezzo molto diverse, meritano una seconda occhiata.

HONOR 70 5G, Magic4 Pro, Magic4 Lite, X8, X7: offerte Amazon

Come per le offerte appena ricordate, anche per questa nuova selezione incentrata su HONOR è necessario muoversi tra le promozioni di Amazon e, anzi, vale la solita premessa di carattere generale: tutti gli smartphone di seguito segnalati sono venduti e spediti da Amazon con tanto di assistenza post-vendita, mentre per i clienti abbonati è inclusa nel prezzo la spedizione Prime.

In queste nuove offerte trovano posto sia smartphone economici, come quell’HONOR X8 che avevamo visto al minimo proprio pochi giorni fa, che medi di gamma ambiziosi come il nuovissimo HONOR 70 5G, che per la verità non è scontato ma merita ugualmente di essere ricordato; nel segmento più alto non poteva mancare il flagship assoluto del produttore cinese: HONOR Magic4 Pro. Insomma, tutti questi smartphone sono accomunati da design eleganti e coprono una tale varietà di fasce di prezzo da soddisfare un po’ tutti i potenziali clienti.

Fascia medio-bassa

Nella fascia più bassa di questa selezione troviamo modelli compresi nella forbice di prezzo che va da poco meno di 180 euro a non più di 250 euro.

Il modello più economico del lotto è HONOR X7, che viene proposto nel taglio di memoria 4 GB + 128 GB e nelle colorazioni Midnight Black e Ocean Blue ad un prezzo appena superiore al minimo storico. Ecco le opzioni disponibili:

Un gradino più su si trova HONOR X8 (la nostra recensione è disponibile a questo link), che nella colorazione Ocean Blue tocca il prezzo minimo storico di 225,08 euro per il taglio di memoria top (6 GB + 128 GB). Ecco il link diretto per l’acquisto:

HONOR X8 6 GB + 128 GB Ocean Blue a 225,08 euro

Chiudiamo con il modello più costoso di questa sezione: HONOR Magic4 Lite 4G è scontato del 17% e si può acquistare al prezzo di 249,90 euro (di pochi centesimi di euro superiore al minimo storico). Ecco i link diretti:

Fascia media

Nella fascia media dovremmo segnalare due modelli, ovvero il nuovo HONOR 70 5G (ecco la nostra recensione) e il precedente HONOR 50 (ecco la nostra recensione), tuttavia quest’ultimo non è più disponibile al prezzo di 459 euro che il produttore mette in vetrina e ai 529,90 euro richiesti per il taglio base non merita più di essere acquistato.

Sì, perché HONOR 70 5G non è neppure scontato, ma costa 549,90 euro ed è sicuramente un modello più fresco a livello tecnico. Ecco i link diretti:

Fascia premium

In questa fascia troviamo un solo modello, sia venduto singolarmente che in bundle con un accessorio. HONOR Magic4 Pro è acquistabile da solo a 999,90 euro e con le cuffie HONOR Earbuds 3 Pro a 1.149,80 euro. Ecco i link:

