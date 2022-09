Le ultime settimane sono state cariche di novità per il settore tecnologico: un’infornata di nuovi prodotti ci sta accompagnando verso l’autunno e tra i nuovi arrivi che toccano direttamente il mercato italiano ci sono anche diversi smartphone Android degni di nota, come la serie OPPO Reno8 e i tre nuovi rappresentanti della famiglia Motorola Edge 30, che sono tutti protagonisti delle prime ghiotte offerte di lancio.

Prima di entrare nel merito delle singole offerte disponibili — che, per rendere la consultazione più agevole, verranno presentate suddivise in base al brand — è bene porre una premessa di carattere generale: tutti gli smartphone elencati qui di seguito sono venduti e spediti da Amazon, con annessa spedizione Prime (gratuita per gli abbonati) e il solito ottimo servizio clienti. Senza ulteriori indugi, passiamo alle offerte.

OPPO Reno8 Pro 5G e Reno8 5G: offerte lancio Amazon

Diamo la precedenza a OPPO, che in questa nuova iniziativa promozionale schiera due modelli dal design curato, tecnicamente molto validi e presentati da pochissimi giorni: quelli della serie Reno8.

OPPO Reno8 5G e OPPO Reno8 Pro 5G sono arrivati sul mercato italiano lo scorso 31 agosto e qui si presentano già in offerta. Per entrambi i modelli, viene previsto da Amazon un bundle che comprende le cuffie true wireless OPPO Enco Air 2 White, che di fatto equivale ad uno sconto di 69,99 euro, con l’aggiunta di 6 mesi di garanzia extra; Reno8 5G viene a costare 599,99 euro, il modello Pro — di cui trovate a questo link la nostra recensione — costa invece 799,99 euro. Ecco i link di tutte le colorazioni in promozione:

Motorola Edge 30 Neo, Edge 30 Fusion ed Edge 30 Ultra: offerte Amazon

Venendo ai modelli a marchio Motorola in offerta, parliamo di smartphone ancora più recenti: il trio composto da Motorola Edge 30 Neo, Motorola Edge 30 Fusion e Motorola Edge 30 Ultra è stato annunciato ufficialmente la sera dell’8 settembre e ve li abbiamo raccontati in dettaglio in questo nostro articolo.

I tre smartphone si caratterizzano per un diverso posizionamento e ciascuno di essi presenta delle proprie peculiarità. Il modello più in basso nella gamma, Motorola Edge 30 Neo, si segnala quale modello simbolo dell’inizio della prestigiosa collaborazione della casa alata con Pantone. A testimonianza di ciò, lo smartphone viene proposto anche nella colorazione Very Peri, eletto colore Pantone dell’anno 2022 e presenta il chip Pantone sul retro, con annessa possibilità di personalizzare la parte grafica dello smartphone integrando il colore nell’interfaccia utente. Motorola Edge 30 Fusion è il meno particolare del trio: il design language è riconoscibile ma più sobrio nei colori; la scheda tecnica è completa ma non spinta all’estremo (Snapdragon 888+, display OLED a 144 Hz, fotocamera principale da 50 MP con OIS, ricarica rapida a 68 W e sistema operativo Android 12 con My UX e Ready For). Motorola Edge 30 Ultra mette a referto numeri esagerati: più del display a 144 Hz e della ricarica rapida a 125 W, è la fotocamera principale da 200 megapixel il principale elemento distintivo di questo modello.

Tutti e tre i modelli sono già disponibili su Amazon e per giunta sono già tutti scontati:

