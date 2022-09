La produzione degli smartphone Google Pixel ha avuto luogo soprattutto in Cina negli ultimi anni, ma ora sembra che Google stia considerando altri lidi.

Secondo un nuovo rapporto il colosso di Mountain View starebbe valutando di trasferire una parte della produzione dei suoi smartphone in India.

Google potrebbe trasferire il 10-20% della produzione di Pixel in India

Secondo quanto riportato da The Information, Google ha richiesto offerte ai produttori indiani per assemblare tra 500.000 e 1 milione di smartphone della serie Pixel, equivalenti al 10-20% della produzione annuale stimata per il dispositivo.

L’idea di Google è di spostare una parte della sua produzione al di fuori della Cina indebolita dalle restrizioni dovute al Covid-19 e dalle crescenti tensioni geopolitiche con gli Stati Uniti.

Inoltre, spostare parte della sua produzione in India potrebbe spingere le vendite di smartphone Google Pixel nel paese, poché la società eviterebbe la pesante tassa di importazione del 20% e quindi diventerebbe più competitiva nel mercato indiano.

Google Pixel 6a è stato il primo smartphone rilasciato da Google in India in quasi tre anni, ma il suo prezzo era ben al di sopra dei modelli concorrenti in vendita nel paese.

Nel 2019 Google tentò per la prima volta di trasferire la produzione di smartphone dalla Cina al Vietnam, ma successivamente tornò sui suoi passi a causa dell’evoluzione della pandemia.

Potrebbe interessarti:Â Migliori smartphone Google, ecco quali Pixel comprare ad settembre 2022