Poco meno di una settimana addietro vi avevamo raccontato delle novità avvistate da alcuni utenti relativamente alla gestione della cancellazione attiva del rumore (ANC) delle Google Pixel Buds Pro da smartphone Pixel e adesso le stesse comodità stanno prendendo piede — chiamando in causa anche il menu del volume — sugli smartphone aggiornati ad Android 13 (a questo link la nostra prova della versione stabile).

Google Pixel Buds Pro: gestire l’ANC è più facile

Prima di chiamare in causa questa novità, gli utenti possessori di Google Pixel Buds Pro avevano due opzioni per muoversi tra le modalità dell’ANC (Active Noise Control): esercitare una pressione prolungata sulle cuffie stesse, oppure ricorrere all’applicazione sullo smartphone.

Ebbene, il primo miglioramento pratico attiene a questa seconda via: fino a poco tempo fa, la riga dei tasti che permette di scegliere tra Noise Cancellation, Off e Transparency si trovava nella pagina Sound delle impostazioni dell’app ufficiale, ma adesso i tecnici di Mountain View hanno pensato bene di velocizzare l’accesso a tali opzioni spostando i relativi comandi rapidi nella schermata principale dell’app. In seguito a questo piccolo ritocco, la suddetta riga è ora reperibile subito sotto alle azioni rapide per disconnettere e disaccoppiare le cuffie dallo smartphone. Insomma, tanti saluti a continue perdite di tempo.

La novità più comoda, comunque, è la seconda che vi avevamo anticipato nei giorni scorsi: la gestione dell’ANC delle Google Pixel Buds Pro è stata integrata direttamente nel pannello Suoni e vibrazione che compare quando si richiama lo slider del volume e si apre il menu overflow tramite il solito tasto a tre punti; i nuovi controlli sono posizionati al centro della schermata e sono facilmente raggiungibili. A dirla tutta, si tratta di due piccoli cambiamenti che privilegiano l’immediatezza e che ricordano da vicino l’approccio usato da Apple nel Centro di Controllo di iOS.

Come avevamo correttamente riportato la settimana scorsa, le novità descritte non sono in distribuzione né per mezzo di un aggiornamento dell’app ufficiale, né con una nuova versione di Google Play Services: il roll out avviene lato server e allo stato attuale non ha ancora raggiunto la totalità degli account (come nel nostro caso, n.d.r.).

I colleghi di 9to5Google riferiscono di cambiamenti visibili con la versione 22.26.15 di Google Play Services, ma soprattutto della loro comparsa su smartphone Pixel aggiornati ad Android 13, ma non su modelli — pur collegati allo stesso account — fermi ad Android 12, né tantomeno su dispositivi di altri brand (come un tablet Samsung su Android 12L).

Possedete delle Google Pixel Buds Pro? Avevate già notato questi piccoli ritocchi? Ditecelo nei commenti.

Acquista Google Pixel Buds Pro a 219 euro su Amazon.it

Leggi anche: Recensione Google Pixel Buds Pro