Torniamo a occuparci di ASUS ROG Phone 6D, la nuova serie di smartphone di fascia alta che il colosso asiatico si prepara a lanciare sul mercato per gli appassionati di gaming.

In attesa del 19 settembre, giorno in cui la nuova serie di ASUS sarà ufficiale, in Rete sono emerse quelle che dovrebbero essere le principali caratteristiche dei nuovi smartphone, che saranno animati da un processore MediaTek Dimensity.

Stando a quanto è stato rivelato dal popolare leaker Digital Chat Station, ASUS ROG Phone 6D (o Dimensity Edition) potrà contare su un processore MediaTek Dimensity 9000+, un display da 6,78 pollici (probabilmente con risoluzione Full HD+) con refresh rate a 165 Hz, una fotocamera principale (probabilmente con tre sensori) con un sensore primario Sony IMX766 da 50 megapixel, un nuovo sistema per il raffreddamento del device e una batteria a due celle da 6.000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 65 W.

Tra le altre caratteristiche non dovrebbero mancare 12 GB o 16 GB di RAM e 256 GB o 512 GB di memoria integrata.

E proprio con riferimento al nuovo sistema di raffreddamento è lo stesso team del produttore asiatico a puntare i riflettori su tale soluzione con un post pubblicato su Twitter, preannunciando un importante miglioramento delle prestazioni:

The ULTIMATE thermal technology is coming on September 19!

The ROG Phone 6D Ultimate will feature a new advanced cooling system that allows airflow unlike any ROG Phone before.

You don’t want to miss it ▶️ https://t.co/zYjln8DYT8#ROG #ROGPhone6DUltimate pic.twitter.com/ZFeoc6sYhd

— ROG Global (@ASUS_ROG) September 2, 2022