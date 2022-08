Il mondo della tecnologia corre sempre più veloce e, sebbene la serie ASUS ROG Phone 6 sia stata presentata ufficialmente solo all’inizio dello scorso mese, nelle ultime ore in Rete si sono diffuse le prime indiscrezioni sulla prossima generazione di smartphone gaming del colosso asiatico: stiamo parlando di ASUS ROG Phone 6D e ROG Phone 6D Ultimate.

Stando a quanto si apprende, la lettera “D” nel nome di questa serie di smartphone dovrebbe essere dedicata al processore: invece della CPU Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 di ASUS ROG Phone 6, infatti, i nuovi modelli dovrebbero vantare un chip MediaTek Dimensity 9000+.

Cosa sappiamo di ASUS ROG Phone 6D

La scelta di tale CPU dovrebbe avere come effetto quello di abbassare almeno in parte il prezzo di vendita dello smartphone anche se al momento non è chiaro quali altre modifiche siano state apportate.

Queste le immagini rendering di ASUS ROG Phone 6D e ROG Phone 6D Ultimate:

Dal punto di vista del design i nuovi modelli sono quasi identici a quelli della serie lanciata lo scorso mese. A seguire da sinistra verso destra ASUS ROG Phone 6, ROG Phone 6 Pro, ROG Phone 6D e ROG Phone 6D Ultimate:

In attesa di scoprire quali saranno le caratteristiche dei nuovi smartphone di ASUS, ricordiamo quelle principali di ASUS ROG Phone 6, rispetto alle quali non dovrebbero esserci molte differenze:

display AMOLED da 6,78 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 165 Hz

processore Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1

12 GB o 16 GB di RAM

256 GB o 512 GB di memoria integrata

tripla fotocamera posteriore con sensore primario da 64 megapixel, supportato da un sensore ultra grandangolare da 13 megapixel e da un teleobiettivo 5x

batteria da 6.000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 65 W

Per la presentazione ufficiale dei nuovi smartphone di ASUS ci sarà da avere pazienza sino al 19 settembre 2022.

