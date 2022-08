In attesa del lancio ufficiale della OPPO Reno8 Series, che ora sappiamo essere composta da due modelli sul nostro mercato, la casa cinese ha deciso di svelare in anteprima alcune caratteristiche del comparto fotografico dei nuovi prodotti. Scopriamo qualche anticipazione su OPPO Reno8 5G e OPPO Reno8 Pro.

La serie OPPO Reno8 si concentra sulla notte grazie a MariSilicon X

Reno8 5G e Reno8 Pro saranno presentati ufficialmente tra qualche giorno, ma mentre aspettiamo possiamo dare un’occhiata alle prime caratteristiche fotografiche svelate dal produttore. Certo, non stiamo comunque parlando di due smartphone completamente inediti, visto il lancio già avvenuto in Cina e in India nei mesi scorsi (con alcune specifiche differenti), ma vale lo stesso la pena di scoprire cosa ha in serbo OPPO per il mercato europeo.

I due nuovi smartphone saranno i primi della loro fascia di prezzo a poter contare su MariSilicon X, la prima NPU di imaging proprietaria che punta a offrire un’esperienza video di livello superiore grazie alla sua potenza di elaborazione delle immagini. I dispositivi saranno dotati di una fotocamera principale posteriore Sony IMX766 e di una anteriore Sony IMX709. Quest’ultimo sensore è stato riprogettato con la matrice di pixel RGBW che include pixel bianchi aggiuntivi: ciò consente di ottenere il 60% di luce in più, per scatti più dettagliati e meno rumorosi.

L’IMX766 offre un sensore da 1/1,56 pollici con tecnologia DOL-HDR integrata e PDAF omnidirezionale All Pixel, che garantiscono una migliore esperienza di ripresa con una gamma dinamica estesa e una forte conservazione di colori e dettagli originali, anche con poca luce a disposizione. Lo spazio fisico è limitato, ed è qui che entrano in gioco gli algoritmi, molto utili per l’elaborazione delle immagini. L’esecuzione di un algoritmo di ottimizzazione su una singola immagine richiede poco tempo, ma la situazione si complica quando il processo deve avvenire sulle 30 immagini al secondo che compongono un video di ritratti notturni in 4K a 30 fps: e proprio qui interviene MariSilicon X, che unisce potenza di calcolo e bassi consumi energetici.

La NPU è costruita con un processo produttivo a 6 nm e presenta un’architettura DSA leader del settore. Può fornire fino a 18 trilioni di operazioni al secondo (18 TOPS), con un valore di 11,6 TOPS per watt. È in grado di elaborare immagini nel dominio Bayer RAW, che rispetto a quello YUV contiene informazioni più ricche su cui lavorare per gli algoritmi di elaborazione.

Tutto questo consente a Reno8 Pro di registrare video notturni nelle modalità 4K Ultra e 4K Ultra HDR. Grazie a 4K Ultra Night Video e a MariSilicon X, lo smartphone offre un aumento significativo della nitidezza complessiva attraverso la riduzione del rumore dell’algoritmo AINR, progettato con un aumento dell’efficienza energetica del 1.116% rispetto a Reno7 Pro.

Quando si riprende in controluce, la serie Reno8 sfrutta la funzione DOL-HDR, che si differenzia da quella HDR tradizionale perché in grado di acquisire quasi simultaneamente esposizioni lunghe e brevi dello stesso fotogramma prima di sintetizzarle in un’unica immagine. Il processo aumenta la gamma dinamica del video di 4 volte, garantendo equilibrio tra luminosità e ombre e la soluzione ai problemi di ghosting.

Per quanto riguarda le foto in notturna, la serie Reno8 di OPPO offre una sensibilità alla luce significativamente aumentata e l’algoritmo Turbo RAW, capace di ridurre il rumore di tutti e tre i canali R/G/B sfruttando una rete neurale AI. Gli utenti potranno scegliere inoltre tra 22 diverse impostazioni di apertura del diaframma che regolano la profondità di campo e i punti di luce bokeh sullo sfondo, in modo da creare selfie e ritratti con stile.

Reno8 Pro offre la migliore fotocamera per scattare selfie tra tutti gli smartphone del produttore: combina il già citato sensore RGBW IMX709 da 32 MP con un nuovissimo obiettivo grandangolare a 5 elementi con messa a fuoco automatica. Entrambi gli smartphone mettono a disposizione la funzione AI Portrait Retouching, che sfrutta 193 punti di riconoscimento facciale per identificare i vari tratti del viso e rimuovere imperfezioni, senza schiarire artificialmente o in modo eccessivo.

Basandoci sulle versioni uscite in India, sappiamo che OPPO Reno8 5G dovrebbe disporre di una tripla fotocamera posteriore con sensore principale IMX766 da 50 MP, sensore B/N da 2 MP e macro da 2 MP, e di una fotocamera anteriore IMX709 da 32 MP. Reno8 Pro dovrebbe offrire un sensore ultra-grandangolare da 8 MP al posto di quello B/N.

Per conoscere tutti i dettagli sulla serie OPPO Reno8 non ci resta che attendere il 31 agosto 2022: sarà possibile seguire l’evento delle 14:30 anche in nostra compagnia.

