In attesa di scoprire ufficialmente i prossimi Galaxy Z Fold4 e Z Flip4 di casa Samsung (le avete viste le nuove immagini?), Huawei apre già la sfida 2022 dei pieghevoli lanciando in Italia Huawei Mate Xs 2. Lo smartphone è stato presentato in Cina a fine aprile ed è arrivato in Europa a partire dalla Germania durante il mese di maggio, ma ora anche noi italiani possiamo metterci sopra le mani.

Arriva in Italia il nuovo flagship pieghevole: ecco Huawei Mate Xs 2

Huawei annuncia l’arrivo in Italia di Huawei Mate Xs 2, il nuovo pieghevole con apertura verso l’esterno. Offre una cerniera a doppia rotazione Falcon Wing di nuova generazione con piega piatta, che rende il dispositivo leggero, sottile, resistente e anche piuttosto compatto. Tra i suoi punti di forza abbiamo il generoso display True-Chroma da 7,8 pollici e il sistema di fotocamere True-Chroma da 50 MP, con fotocamera ultra-grandangolare da 13 MP e teleobiettivo da 8 MP, con supporto a Huawei XD Optics.

“Siamo entusiasti di annunciare il lancio italiano di Huawei Mate Xs 2, un device che offre la migliore innovazione di Huawei. C’è molta attesa e curiosità su questo nuovo foldable che va ad arricchire l’ecosistema Huawei incontrando l’interesse di tutti quei consumatori appassionati, sempre alla ricerca di un device in grado di stupirli“, ha dichiarato Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager Huawei Consumer Business Group Italia.

Huawei Mate Xs 2 pesa 255 grammi, una cifra finora mai raggiunta da un dispositivo di questo tipo: il risultato è stato ottenuto grazie all’uso di materiali leggeri, innovativi e resistenti come le fibre di vetro per il backplane, le leghe di titanio di grado aerospaziale e l’acciaio ultraleggero ad alta resistenza per la struttura. Con l’esclusiva cerniera a doppia rotazione Falcon Wing di nuova generazione, in acciaio ultraleggero, ad alta resistenza e con un’elevata capacità di carico, lo smartphone offre uno schermo liscio, per un’esperienza ancora migliore rispetto al passato. Il dispositivo offre inoltre un Composite Screen caratterizzato da un design simile a quello dei sistemi anti-collisione delle auto. Questa barriera antiurto va a migliorare la flessibilità e di conseguenza la resistenza agli urti.

Previous Next Fullscreen

Huawei Mate Xs 2 offre il primo e innovativo design in fibra di vetro 3D per texture più raffinate, che permette di risultare morbido al tatto e di ridurre la permanenza di ditate e impronte digitali. Il dispositivo viene proposto con una colorazione bianca con una texture in pelle naturale e con una custodia in PU semi-coperta dello stesso colore, che funge anche da supporto.

Passando alle specifiche tecniche, il nuovo pieghevole può contare su un ampio display OLED da 7,8 pollici a risoluzione 2480 x 2200 con refresh rate a 120 Hz (con oscuramento PWM ad alta frequenza a 1440 Hz e una frequenza di campionamento del tocco fino a 240 Hz), che si “riduce” a 6,5 pollici (2480 x 1176 pixel) da chiuso. L’antiriflettente Nano Optical Layer dello schermo contribuisce a ridurre la capacità riflettente, migliorando la lettura sotto la luce del sole.

Il cuore è costituito dal SoC Qualcomm Snapdragon 888 4G con GPU Adreno 660, affiancato da 8 o 12 GB di RAM e da 256 o 512 GB di memoria interna (8-512 GB la versione disponibile in Italia). Per contenere le temperature la casa cinese ha studiato un sistema di raffreddamento a liquido al grafene (Graphene Liquid Cooling System), che migliora le prestazioni di dissipazione del calore.

Il comparto fotografico offre un sistema True-Chroma con fotocamera principale da 50 MP e Huawei XD Optics, che introduce una nuova tecnologia di recupero delle informazioni per migliorare la nitidezza degli scatti e la riproduzione dei dettagli. Può sfruttare il motore d’immagine True-Chroma Huawei XD Fusion Pro, il sensore multispettro a 10 canali e la calibrazione del colore di oltre 2000 colori in P3 full color gamut per riprodurre fedelmente i colori in tutti gli scatti. Lo smartphone è inoltre dotato della nuova generazione di AI Remove, per la modifica delle fotografie, e dell’esclusiva funzione intelligente Mirror Shooting, che consente di visualizzare in anteprima gli scatti in tempo reale attraverso il mirino digitale della fotocamera. A completare il comparto ci pensano il sensore ultra-grandangolare da 13 MP, pensato per panorami ma non solo, e il teleobiettivo da 8 MP con zoom ottico 3x.

A livello audio, il pieghevole offre suoni stereo con effetto surround, soprattutto grazie al nuovo AI Sound Engine che regala un sonoro più coinvolgente con tutti i contenuti (film, giochi, musica e così via).

Previous Next Fullscreen

Ecco la scheda tecnica completa di Huawei Mate Xs 2:

da chiuso, display OLED da 6,5 pollici con risoluzione 2480 x 1176 e refresh rate a 120 Hz

da aperto, display OLED da 7,8 pollici con risoluzione 2.480 x 2.200 pixel e refresh rate a 120 Hz

SoC Qualcomm Snapdragon 888 4G octa core (Cortex-X1 a 2,84 GHz, 3 Cortex-A78 a 2,42 GHz e 4 Cortex-A55 a 1,8 GHz) con GPU Adreno 660

8 GB o 12 GB di RAM

256 GB o 512 GB di memoria interna, espandibile con schede NM fino a 256 GB

tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 MP (f/1.8), sensore ultra-grandangolare da 13 MP (f/2.2) e teleobiettivo da 8 MP (f/2.4) con OIS e zoom ottico 3x

fotocamera anteriore ultra-grandangolare da 10,7 MP (f/2.2)

connettività 4G dual SIM, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.2, NFC, GPS/AGPS/GLONASS/Beidou/GALILEO/QZSS/NavIC, porta USB Type-C 3.1

batteria da 4.600 mAh o 4.880 mAh (Collector’s Edition da 12-512 GB) con supporto alla ricarica rapida a 66 W

HarmonyOS 2

dimensioni: da aperto 156,5 x 139,3 x 5,4 mm, da chiuso 156,5 x 75,5 x 11,1 mm

peso: 255 grammi

Il dispositivo offre inoltre un nuovo effetto visivo di piegatura dinamica, con la schermata che si espande automaticamente all’apertura del display. La funzione Smart Multi-Window rinnovata migliora le interazioni e insieme alla funzione Split-screen consente di utilizzare due applicazioni contemporaneamente. Con Swipe Gesture si può accedere e gestire le finestre mobili per un multitasking attraverso rapidi swipe. Mate Xs 2 arriva sul mercato con HarmonyOS 2, un sistema operativo privo dei servizi Google: al loro posto ci sono Huawei AppGallery e i Huawei Mobile Services.

Prezzo e disponibilità di Huawei Mate Xs 2

Huawei Mate Xs 2 è disponibile in preordine da oggi al 31 agosto 2022 solo sul Huawei Store al prezzo consigliato di 1999,90 euro. Con un deposito di 10 euro si ottiene uno sconto di 100 euro e le cuffie Huawei FreeBuds Pro 2 in omaggio (valore di 199,90 euro). La vendita partirà da settembre, con cuffie in omaggio fino alla fine del mese. Per il momento è prevista solo la colorazione bianca e non ci sono indicazioni sul possibile arrivo delle altre due viste al debutto cinese.

Acquista Huawei Mate Xs 2 sul Huawei Store

Leggi anche: Recensione Huawei Mate Xs 5G