Giornata di novità per diversi smartphone Android (e non solo): sono in arrivo aggiornamenti per Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra per quanto riguarda il programma beta di Android 13, ma anche per OnePlus 9, OnePlus 9 Pro e POCO X3 NFC. In aggiunta, Galaxy Watch5 e Watch5 Pro stanno iniziando a ricevere il loro primo update. Andiamo a scoprire tutte le novità in distribuzione.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra

Iniziamo da Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra, che qualche giorno fa avevano ricevuto la prima One UI 5.0 beta basata su Android 13. Ebbene, la distribuzione di quest’ultima, che per ora aveva toccato solo Germania, Stati Uniti e Corea del Sud, si sta allargando anche all’India con il firmware ZVHK. Il peso del download è di quasi 3 GB, ma si tratta di un quantitativo di dati giustificato dal passaggio al nuovo sistema operativo.

La fase di test dovrebbe raggiungere ulteriori Paesi nei prossimi giorni, tra i quali dovrebbero figurare Regno Unito e Polonia per quanto riguarda il mercato europeo. Solitamente l’Italia viene esclusa dal programma, ma non è ancora detta l’ultima parola: potrebbe anche essere rilasciato un firmware più avanti, quando lo sviluppo sarà più avanzato.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy Watch5 e Watch5 Pro

Discorso diverso per Samsung Galaxy Watch5 e Watch5 Pro, lanciati durante l’evento del 10 agosto 2022 insieme a Galaxy Z Flip4 e Z Fold4. I nuovi smartwatch stanno infatti iniziando a ricevere negli Stati Uniti il loro primo aggiornamento software.

L’update è in distribuzione a partire dai modelli LTE di Verizon (SM-905, SM-R915 e SM-R925), ma potrebbe arrivare a livello globale nel giro di qualche ora o giorno. Il firmware è il R9*5USQU1AVH2 e in base a quanto riferisce il changelog va a risolvere soltanto un problema con gli avvisi di emergenza wireless da più di 255 caratteri.

Novità aggiornamento OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro

Aggiornamento in rollout anche per OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro, che va a risolvere alcune vulnerabilità e problemi di sicurezza, ma non solo: i nuovi firmware in distribuzione includono infatti le patch di sicurezza di agosto 2022, ma anche novità per quanto riguarda la fotocamera.

Come possiamo leggere nel changelog diffuso sul forum ufficiale del produttore cinese, l’aggiornamento porta con sé tre nuovi filtri fotografici (Radiance, Serenity e Emerald), una nuova funzione per la lunga esposizione che consente di regolare il tempo di esposizione, anche nelle opzioni Moving vehicles, Water & clouds e Light painting, e le nuove modalità video Dual View e Movie.

L’aggiornamento alla OxygenOS 12 C.63 è in distribuzione a partire dall’India, ma dovrebbe arrivare a livello globale entro qualche giorno.

Novità aggiornamento POCO X3 NFC

POCO X3 NFC si aggiorna un po’ a sorpresa alla MIUI 13 basata su Android 12, anche in Europa. Si tratta della build V13.0.1.0.SJGEUXM, in “Stable Beta” e dunque non completamente stabile. Le novità sono ovviamente tantissime e comprendono possibilità di personalizzazione più avanzate, nuovi widget, miglioramenti a livello di sicurezza e privacy, passi avanti per quanto riguarda la reattività generale del sistema e ottimizzazioni varie.

Per lo smartphone di fascia media si tratta del secondo major update della versione di Android: non dovrebbe andare oltre, ma non si sa mai.

Come aggiornare Samsung Galaxy S22, S22+, S22 Ultra, Watch5, Watch5 Pro, OnePlus 9, OnePlus 9 Pro e POCO X3 NFC

Se risiedete in uno dei Paesi toccati dal programma beta della One UI 5.0 basata su Android 13 potete scaricare il nuovo sistema operativo aderendo attraverso l’app Samsung Members: dopo averlo fatto non vi resta che cercare l’update via OTA seguendo il solito percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“. Per aggiornare Samsung Galaxy Watch5 e Watch5 Pro potete aprire l’app Galaxy Wearable, recarvi nelle impostazioni dell’orologio e nella sezione dedicata agli update e premere su “Scarica e installa“.

Per aggiornare OnePlus 9 e 9 Pro potete seguire il percorso “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software“, mentre per cercare il nuovo firmware su POCO X3 NFC potete recarvi in “Impostazioni > Info sistema > Versione MIUI > Verifica aggiornamenti“. In caso di esito negativo, vi consigliamo di riprovare tra qualche ora o al massimo giorno.