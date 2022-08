A dispetto di una final beta rilasciata nel mese di luglio, tutto porta a pensare che il roll out della versione stabile di Android 13 prenderà il via a settembre e una delle novità maggiormente degne di nota della nuova release del robottino — una di quelle sottolineate direttamente da Google — è sicuramente il nuovo selettore di immagini (Photo Picker), che il colosso di Mountain View sta già lavorando per rendere disponibile anche per versioni precedenti del sistema operativo.

Photo Picker (selettore di immagini) di Android 13: che cos’è e come cambia

Come il nome della funzione lascia facilmente intuire, si tratta di una funzione che consente agli utenti di selezionare immagini e video da inserire all’interno di altre applicazioni ed era ovviamente già presente in Android, solo che con Android 13 è stata aggiornata sia nella UI che nel funzionamento, ora più attento alla privacy degli utenti.

Di base, dunque, il selettore di immagini entra in gioco tutte le volte che l’utente voglia condividere una foto o un video tramite un’app, in quanto la stessa necessità di due cose: la posizione del file da condividere e il permesso di accedervi. Questo discorso vale per qualsiasi app avente interazioni con file multimediali, incluse galleria, social media e app di messaggistica. Molte di esse, ovviamente, non hanno bisogno di un accesso costante, né di accedere ad altri tipi di file e l’idea di base del Photo Picker è proprio quella di gestire tali situazioni e fornire alle app soltanto l’accesso alle foto e ai video che l’utente stesso abbia deciso di condividere. Così facendo, l’app ottiene un permesso temporaneo e di sola lettura ai file, che viene meno nel momento in cui il processo dell’app viene terminato. Il tutto è stato reso più efficace dallo Scoped Storage introdotto da Google.

If you haven't heard, Photo Picker is a new Android feature that lets you share photos or videos with apps, giving them temporary, read-only access to the files you select. pic.twitter.com/ZZyOZeymgJ — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) August 10, 2022

Senza voler entrare troppo nel tecnico — se proprio siete curiosi, visitate questo link —, vi basti sapere che, a differenza di tante altre novità della nuova major release, il nuovo selettore di immagini (Photo Picker) non è in alcun modo legato all’aggiornamento di sistema, poiché fa uso di capacità già esistenti della piattaforma ed è compreso in uno dei componenti modulari del sistema. Ne consegue che, come era già stato anticipato in sede di annuncio, questa nuova versione può essere resa disponibile per versioni precedenti (Android 11 e 12) attraverso Google Play ed è esattamente quello che è avvenuto: il colosso di Mountain view ha già avviato il roll out tramite un Google Play System Update per tutti i dispositivi con Android 11 o versioni successive. Nel caso in cui non lo vediate ancora, è probabile che le app che utilizzate non siano state ancora aggiornate per supportarlo.

Infatti, sebbene le Photo Picker API siano state rese pubbliche da Google da un paio di mesi, il supporto della novità presuppone che le app siano già state aggiornate per le API di livello 33 di Android 13, che però ha raggiunto da poco la Platform Stability.

Google al lavoro per le versioni più vecchie

Riavvolgendo il nastro, mentre il rilascio della funzionalità per Android 11, Android 12 e Android 12L era già in preventivo, la buona notizia è che persino laddove il vostro dispositivo sia fermo ad una versione ancora precedente — come Android 9 — avete delle possibilità di ricevere il nuovo Photo Picker e il motivo è presto detto: i tecnici di Big G stanno lavorando ad una versione retrocompatibile e, ove tutto dovesse andare secondo i piani, il rilascio potrebbe essere imminente.

Nel changelog di Google System Updates di luglio si riportava espressamente che la v22.30 di Play Services aggiungeva una funzione che permetteva alle app di chiedere permessi temporanei di sola lettura ad uno o più foto o video selezionati dall’utente, descrivendo la funzione come una versione retrocompatibile di quella disponibile per Android 11 o versioni successive. Una descrizione che sembra sovrapponibile a quella di Photo Picker.

Altre tracce sono state rinvenute nell’APK di Google Play Services v22.30.14 avente come target Android 9 (API level 28) e, sebbene allo stato attuale non sia stato possibile attivare Photo Picker via Play Services, tutto sembra andare nella stessa direzione. Nel frattempo, Google ha rimosso il riferimento alla funzione nella pagina linkata sopra e ciò potrebbe stare ad indicare o un ripensamento o che i lavori sono ancora in corso.

Leggi anche: Il Pixel Launcher può cercare sul Play Store (Android 13), dite a Google se vi piace