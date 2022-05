L’ultimo aggiornamento di sistema Google Play, quello di maggio 2022, ha portato diverse novità, come abbiamo visto. A queste ultime se ne aggiungono almeno un altro paio di interessanti: una riguarda lo strumento per la selezione delle immagini, partita da Android 13 (tuttora in beta) e ora in distribuzione anche su Android 11 e Android 12, l’altra una funzione che sarà utile per i genitori che utilizzano Family Link.

L’aggiornamento di sistema Google Play di maggio porta anche il nuovo “photo picker” e una novità per Family Link

Android 13 include il supporto a un nuovo strumento per la selezione delle foto, che offre agli utenti un modo sicuro per selezionare file multimediali senza dover concedere all’app che si sta utilizzando l’accesso all’intera libreria. Utile, no? Ebbene, questa interessante novità sta arrivando anche sugli smartphone con Android 11 e Android 12 grazie all’aggiornamento di sistema Google Play di maggio 2022.

Ma non è finita qui perché l’aggiornamento in questione, insieme con i Google Play Services 22.15 include una novità pensata per i genitori che supervisionano il dispositivo del proprio figlio. Secondo il changelog diffuso, i genitori saranno in grado di impostare un launcher persistente sul dispositivo del figlio attraverso Family Link: questo servirebbe a evitare che i figli possano cambiare launcher con qualcosa di diverso da quello approvato (anche se non è ancora del tutto chiaro come funzioni).

Per chi non lo sapesse, Family Link è un’app che consente di impostare regole di base della vita digitale di bambini e adolescenti e di seguirli mentre imparano, giocano e navigano sul web. Permette ad esempio di impostare un timer per le ore di utilizzo del dispositivo, limitare l’accesso a certi contenuti, approvare l’installazione di app o anche bloccare il dispositivo da remoto.

Il rollout dell’aggiornamento di sistema Google Play di maggio 2022 sta procedendo come sempre in modo graduale, per cui potrebbe non essere ancora arrivato sul vostro smartphone o tablet Android. Per verificare e provare ad aggiornare “manualmente” non dovete fare altro che entrare nelle impostazioni di sistema, recarvi nella sezione dedicata al software e selezionare “Aggiornamento sistema Google Play“. La distribuzione completa potrebbe durare settimane.

A questo link potete scoprire tutte le altre novità dell’ultimo aggiornamento di sistema Google Play. Avete notato qualche ulteriore cambiamento?

Leggi anche: Recensione Google Pixel 6