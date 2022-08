Dopo tante settimane di indiscrezioni e anticipazioni varie, ieri è finalmente arrivato il momento della presentazione ufficiale di Samsung Galaxy Z Fold4 e di Samsung Galaxy Z Flip4.

Così come avviene per ogni nuova generazione di smartphone di fascia alta molto attesa, anche con Samsung Galaxy Z Flip4 il team di sviluppatori del colosso coreano ha deciso di pre-caricare una serie di sfondi che siano in grado di mettere in risalto le potenzialità del display e tali immagini sono già disponibili per chiunque voglia avere una sorta di “assaggio” del nuovo pieghevole di Samsung.

Prima di proseguire ricordiamo le principali caratteristiche del device:

processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

display interno Dynamic AMOLED 2x Infinity Flex da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ (2.640 x 1.080 pixel) e refresh rate adattivo da 1 a 120 Hz

display esterno Super AMOLED da 1,9 pollici con risoluzione 260 x 512 pixel

8 GB di RAM e 128, 256 o 512 GB di memoria interna

doppia fotocamera esterna con sensore principale da 12 megapixel (Dual Pixel AF, OIS, f/1.8) e sensore ultra grandangolare da 12 megapixel (f/2.2, 123° FoV)

fotocamera anteriore interna da 10 megapixel (f/2.4)

connettività 5G (single SIM + eSIM), Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2,4 + 5 GHz), Bluetooth 5.2, NFC, GPS, Glonass, Beidou, Galilo, QZSS, porta USB Type-C

certificazione IPX8 contro l’acqua

batteria da 3.700 mAh (con ricarica rapida a 25 W, ricarica wireless 2.0 e condivisione batteria wireless PowerShare)

Android 12 con One UI 4.1.1

dimensioni: da chiuso 71,9 x 84,9 x 15,9/17,1 mm, da aperto 71,9 x 165,2 x 6,9 mm

peso di 187 grammi

Ecco gli sfondi ufficiali di Samsung Galaxy Z Flip4

Il pacchetto di sfondi del nuovo smartphone di Samsung comprende 8 immagini statiche e 4 sfondi animati, a cui si aggiungono 4 sfondi speciali dedicati al display esterno.

Gli sfondi statici sono disponibili nella loro piena risoluzione (2.640 × 2.640 pixel) e dovrebbero essere in grado di adattarsi a qualsiasi device, quelli per lo schermo esterno sono a risoluzione 512 × 260 pixel mentre quelli animati, che sono in formato MP4, hanno una risoluzione di 1.080 × 2.640 pixel. Potete scaricarli attraverso il seguente link:

Scarica gli sfondi ufficiali di Samsung Galaxy Z Flip4

Ricordiamo che i nuovi smartphone di Samsung sono già in offerta.