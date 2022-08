Nel pomeriggio di oggi, 10 agosto 2022, si è svolto il preannunciato evento Samsung Galaxy Unpacked, nel corso del quale sono stati presentati ufficialmente tutti i nuovi gioiellini del produttore sudcoreano, ovvero gli smartphone pieghevoli Samsung Galaxy Z Flip4 e Samsung Galaxy Z Fold4 e gli smartwatch Samsung Galaxy Watch5 e Samsung Galaxy Watch5 Pro. A questi hanno fatto da contorno anche le cuffie true wireless Samsung Galaxy Buds2 Pro, tuttavia in questa sede vogliamo occuparci dei primi quattro poiché, pur essendo stati letteralmente appena annunciati, sono già tutti in offerta a prezzi più bassi di quelli di listino.

Dove (e come) acquistare Samsung Galaxy Z Flip4, Fold4 e Watch5 in offerta

Senza perderci in inutili preamboli, andiamo subito alle offerte, che provengono da più store e toccano tutti i dispositivi appena annunciati da Samsung. Gli sconti ottenibili presuppongono in alcuni casi l’applicazione di codici coupon di volta in volta indicati.

MediaWorld

Samsung Galaxy Z Fold4, nel taglio di memoria da 256 GB e nella colorazione Phantom Black, è reperibile da MediaWorld al prezzo di 1.779 euro, ovvero 100 euro in meno rispetto al listino ufficiale (1.879 euro) previa applicazione del codice sconto 125045. Ecco il link per l’acquisto:

Acquista Samsung Galaxy Z Fold4 256 GB Phantom Black a 1.779 euro con codice 125045

Lo stesso codice sconto 125045 permette di tagliare 100 euro anche dal listino dell’altro pieghevole, Samsung Galaxy Z Flip4, che si può quindi acquistare a 1.099 euro invece di 1.199 euro nel taglio da 256 GB. Ecco i link per l’acquisto:

Acquista Samsung Galaxy Z Flip4, 256 GB, Bora Purple a 1.099 euro con 125045 – Altre colorazioni

Unieuro

Cambiamo store e cambiamo anche categoria di prodotti: stavolta siamo su Unieuro e parliamo dei nuovi smartwatch: per entrambi è disponibile uno sconto del 5%, cosicché Samsung Galaxy Watch5 40 mm passa da 299 euro a 285 euro e Samsung Galaxy Watch5 Pro da 499 euro a 475 euro. Ecco i link per acquistarli:

Amazon

Poteva mai mancare all’appello Amazon? Ovviamente no, il colosso dello shopping online propone uno sconto su Samsung Galaxy Z Flip4 e Samsung Galaxy Z Fold4 in due diversi tagli di memoria grazie a due codici sconto, ecco link e dettagli:

