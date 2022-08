Motorola ha rilasciato un’immagine teaser che anticipa le tre novità che conosceremo tra qualche giorno attraverso un evento speciale. L’immagine, che tra poco vi mostreremo, mostra il pieghevole Motorola Razr 2022, ma anche il flagship Motorola Edge X30 Pro e S30 Pro.

Motorola rilascia un’immagine teaser con le tre attese novità: ecco la data di presentazione

Motorola avrebbe dovuto presentare Razr 2022 e Edge X30 Pro lo scorso 2 agosto 2022, ma l’evento è stato cancellato senza una spiegazione ufficiale e di conseguenza posticipato. Oggi la casa alata ha rilasciato su Weibo l’immagine qui in basso, accompagnata dalla nuova data di presentazione (11 agosto 2022): grazie anche alla didascalia di accompagnamento possiamo riconoscere i tre smartphone mostrati, ossia Razr 2022, Edge X30 Pro e S30 Pro. Le tre novità saranno lanciate a partire dalla Cina.

Quello al centro è il pieghevole Razr 2022, come potete vedere dallo schermo esterno che mostra l’ora e dalla cerniera centrale: si tratterà infatti di uno smartphone a conchiglia, simile al Samsung Galaxy Z Flip4 che conosceremo tra un paio di giorni e che costituirà uno dei principali rivali. Contrariamente alle precedenti generazioni, dotate di alcune specifiche di fascia media (come il SoC), secondo le indiscrezioni si tratterà di un dispositivo di fascia alta, con SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, doppia fotocamera esterna e schermo secondario più ampio.

Motorola Edge X30 Pro e S30 Pro saranno invece smartphone “tradizionali”, con il primo dotato di Snapdragon 8+ Gen 1 (in base a ciò che sappiamo) e il secondo che dovrebbe andare a migliorare il modello lanciato lo scorso dicembre in Cina con SoC Snapdragon 888+. Il produttore stesso ha confermato che Edge X30 Pro (che qui da noi arriverà probabilmente col nome di Motorola Edge 30 Ultra) sarà il primo smartphone dotato di una fotocamera da ben 200 MP, che potrebbe trovare posto successivamente anche su Samsung Galaxy S23 Ultra. Per il resto il flagship dovrebbe disporre di un massimo di 16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna, di un sensore ultra-grandangolare da 50 MP, di un sensore tele da 12 MP e di una fotocamera anteriore da 60 MP.

Appuntamento dunque all’11 agosto 2022, quando saranno presentati ufficialmente Motorola Razr 2022, Motorola Edge X30 Pro e Motorola Edge S30 Pro. Quale dei tre smartphone state aspettando di più?

