L’interesse della community di appassionati nei confronti dei top di gamma di Samsung è sempre alto, lo conferma anche il fatto che si parli della fotocamera di Samsung Galaxy S23 Ultra già da settembre dello scorso anno; con il passare del tempo si aggiungono sempre più voci ed indiscrezioni riguardanti il comparto fotografico del prossimo flagship del colosso coreano, di recente infatti vi abbiamo parlato di un’ipotetico nuovo sensore che oggi riceve altre conferme dall’ennesima indiscrezione.

Stando a quanto riportano gli addetti ai lavori, sembra ormai certo che Galaxy S23 Ultra non verrà equipaggiato con uno dei sensori già rilasciati ISOCELL HP1 o ISOCELL HP3, ma dovrebbe poter contare su una nuova fotocamera non ancora annunciata dal brand. Entrambi i sensori di cui sopra vantano una risoluzione di 200 MP, con pixel rispettivamente da 0,64μm e 0,56μm, l’inedito sensore a cui si accenna, ISOCELL HP2, dovrebbe posizionarsi fra i due già esistenti con dimensione dei pixel da 0,60μm.

200MP family

HP1 and HP3 are released, where has HP2 gone, should it be reserved for the S23 Ultra?

HP1 0.64μm

HP2 0.60μm ?

HP3 0.56μm

There seems to be a pattern.😆 pic.twitter.com/JxHjdPwnNQ

— Ice universe (@UniverseIce) August 1, 2022