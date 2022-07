Moto X30 Pro sarà il prossimo smartphone di riferimento di Motorola, verrà presentato ufficialmente tra pochi giorni e il produttore ha pensato bene di tenere alta la curiosità svelando un dettaglio davvero notevole: si tratterà del primo smartphone dotato di una fotocamera da ben 200 megapixel.

Come forse sapete già, Moto X30 Pro verrà presentato il prossimo 2 agosto al fianco della terza generazione dello smartphone pieghevole della casa alata, quel Moto RAZR 2022 già oggetto di numerose anticipazioni. Adesso, dopo che nei giorni scorsi si era parlato del probabile prezzo di listino, è giunto il momento di approfondire un po’ il discorso.

Anticipazioni ufficiali su Moto X30 Pro

La casa alata ha pensato bene di sfruttare la piattaforma cinese Weibo per pubblicare un nuovo teaser e svelare così diversi dettagli del design di Moto X30 Pro. Dal momento che tutte le immagini arrivano direttamente dal profilo ufficiale di Motorola, quelli visibili di seguito sono render ufficiali del nuovo flagship del brand.

Gli elementi più interessanti sono evidentemente quelli visibili sul retro dello smartphone: Moto X30 Pro di Motorola potrà contare su una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da ben 200 megapixel. Si tratta di numeri senza precedenti nel mondo degli smartphone e sull’identità del sensore non ci dovrebbero essere dubbi: il nuovo sensore ISOCELL HP3 è stato annunciato da Samsung solo a fine giugno, pertanto i tempi sembrano fin troppo stretti per un suo utilizzo; il principale candidato, rectius l’unico, è il precedente ISOCELL HP1 di Samsung, già protagonista di prodezze notevoli e addirittura già avvistato a bordo di uno smartphone Motorola trapelato nei mesi scorsi e identico a Moto X30 Pro. D’altronde un teaser precedente parlava di un sensore grande 1/1,22”, che sono esattamente le dimensioni di ISOCELL HP1.

Passando oltre quello che sarà il principale argomento di conversazione di questo nuovo smartphone, sul retro di Moto X30 Pro si nota il logo della casa alata in posizione centrale, mentre sul lato inferiore sono ben visibili la porta USB Type-C, lo speaker di sistema, un microfono e lo slot per l’inserimento della scheda SIM.

Altre immagini teaser ufficiali mettono in evidenza un altro punto di forza di Moto X30 Pro, questo già confermato dal produttore: il dispositivo sarà dotato di supporto alla ricarica rapida fino a 125 W e ne trarrà vantaggio a mezzo di un caricabatterie GaN; stando a quanto riportato, lo smartphone si potrà spingere fino ad un massimo di 100 W anche con altri caricabatterie.

Moto X30 Pro: probabili caratteristiche tecniche

Per quanto riguarda il resto della dotazione tecnica, la certificazione del TENAA attribuisce a Moto X30 Pro 16 GB di memoria RAM e 512 GB di spazio di archiviazione, anche se è molto probabile che questo sia solo il taglio di memoria top e che ve ne siano altri meno esagerati. Quanto alle prestazioni, a meno di ribaltoni sarà la nuovissima Mobile Platform Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm a dirigere le operazioni.

Stando a rumor e indiscrezioni emerse in precedenza, la seconda fotocamera posteriore di Moto X30 Pro sarà una ultra-grandangolare con sensore da 50 megapixel, mentre la terza sarà da 12 megapixel con ottica telephoto. Altri rumor attribuiscono allo smartphone anche una fotocamera anteriore da 60 megapixel. Insomma, un insieme di numeri incredibili mediante i quali il nuovo top di gamma di Motorola proverà a dare fastidio ai giganti del settore, tra i quali non si possono non menzionare Samsung Galaxy S22 Ultra e Apple iPhone 13 Pro (per i più curiosi, ecco il nostro confronto fotografico tra i migliori smartphone del 2022).

Infine, Moto X30 Pro dovrebbe disporre di una batteria da 4.500 mAh e arrivare sul mercato con Android 12 out of the box.

Le premesse per uno smartphone molto interessante ci sono tutte, non ci resta che vederlo all’opera.

***In copertina Motorola Edge 30 Pro